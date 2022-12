Rétrospective sports 2022: les adieux de Federer, l'ascension de Jabeur, Kipchoge toujours plus vite

RÉTRO

Biniam Girmay premier cycliste africain à remporter une classique, Ons Jabeur sur la deuxième marche du classement WTA, les larmes de Roger Federer pour ses adieux, la dernière danse de la « Reine » Serena Williams... L'année sportive 2022 a été riche en émotions et en chamboulements dans les hiérarchies.

Publicité Lire la suite

Federer, le « Maître » se retire

Le 23 septembre 2022 est une date qui restera dans l’histoire du tennis. C'est le jour où Roger Federer a tiré sa révérence lors du match de Laver Cup, à Londres. Le Suisse a voulu quitter le monde du tennis professionnel après 25 ans d’une carrière extraordinaire en disputant un dernier double avec son meilleur adversaire : Rafael Nadal.

Celui qu'on surnomme le « Maître », icône d’un tennis élégant dans une époque où la puissance physique a pris le dessus sur la technique, a lutté deux années pour revenir à haut niveau après une opération au genou. Il a finalement décidé d’arrêter sa carrière à 41 ans.

Ovationné par le public londonien, Roger Federer, en larmes tout comme son vieux rival Nadal, a plusieurs fois dû interrompre son discours de remerciements. Le Suisse achève son immense carrière avec 20 victoires en Grand Chelem. Il laisse une empreinte immense dans l'histoire du sport.

Djokovic-Nadal toujours à la lutte, Alcaraz se révèle

La chasse au record de titres en Grand Chelem n'est désormais plus l'affaire que de deux monstres : Rafael Nadal et Novak Djokovic. L'Espagnol mène la danse 22 sacres, le Serbe le suit avec 21 titres. Faute de vaccination anti-Covid, ce dernier a d'abord été privé de l'Open d'Australie en début d'année, après un imbroglio qui a viré à l'affaire d'État, puis de l'US Open. Il s'est rattrapé en triomphant à Wimbledon. Nadal a fait main basse sur l'Open d'Australie puis sur son 14e Roland-Garros.

Si la génération menée par Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas et autres Casper Ruud peine à conquérir un tournoi du Grand Chelem, le jeune Carlos Alcaraz n'a, lui, pas failli. À seulement 19 ans, l'Espagnol a conquis l'US Open en battant Casper Ruud en finale. Une victoire qui lui a permis d'accéder au sommet du classement ATP, faisant de lui le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire. En 2022, une nouvelle étoile du tennis est peut-être née.

► À lire aussi : Tennis: le prodige Carlos Alcaraz s'offre l'US Open et prend le pouvoir

Fin de partie pour Serena Williams

Lors de l’US Open, Serena Williams a dit au revoir au tennis professionnel. La « Reine du tennis », avec 73 titres à son actif dont 23 en Grand Chelem, a choisi une conférence de presse après son mach perdu contre l’Australienne Ajla Tomljanovic pour annoncer sa retraite. À 41 ans, la benjamine des sœurs Williams a remercié ses parents et sa sœur Venus pour cette « balade » sur les courts longue de 25 ans. Durant sa carrière grandiose, Serena Williams a plusieurs fois usé de sa popularité pour s’exprimer contre le racisme et pour l’égalité des droits entre les hommes et les femmes. Plus qu'une sportive brillante, l'Américaine est devenue une icône.

Ons Jabeur progresse encore

Discrète, souriante, efficace quand elle place ses coups : Ons Jabeur a escaladé presque tout le classement WTA cette année pour finalement se retrouver à la deuxième place mondiale. Un accomplissement pour la Tunisienne, modèle de patience et de persévérance, deux caractéristiques que l'on retrouve dans son jeu.

Elle n’a pas encore goûté à la victoire d’un tournoi du Grand Chelem, s'inclinant cette année en finale à Wimbledon et à l'US Open. Mais elle a quand même ajouté deux titres – tournoi de Madrid et tournoi d'Allemagne – à son palmarès. Un double objectif s’ouvre à elle en 2023 : remporter un tournoi du Grand Chelem et dépasser la Polonaise Iga Swiatek pour devenir la première joueuse africaine numéro un mondiale.

► À lire aussi : La Tunisienne Ons Jabeur va disputer sa deuxième finale en Grand Chelem

Armand Duplantis toujours plus haut

Seulement 23 ans et déjà une légende de sa spécialité. Armand Duplantis est, sans aucun doute, le roi du saut à la perche, discipline qu’il domine depuis trois saisons. En 2022, le Suédois a remporté tous les trophées qui se sont présentés sur sa route. Aux Championnats du monde d’Eugene, il a écrasé la concurrence avec un saut à 6,21m, nouveau record du monde. Cette année, « Mondo » a aussi remporté les Mondiaux indoor de Belgrade et les Championnats d'Europe de Munich.

Amusan, McLaughlin et Kipchoge affolent les records

Lors des Mondiaux d'Eugene, outre le show Duplantis et les adieux d'Allyson Felix à la compétition, deux autres athlètes ont brillé. La Nigériane Tobi Amusan a fait tomber le record du monde du 100m haies en 12''12 en demi-finale (elle signa un 12''06 en finale, mais le chronomètre ne pu être homologué en raison d'un vent trop fort). L'Américaine Sydnery McLaughlin, elle, a fait tomber celui du 400m haies à 50''68 sur 400m haies.

Eliud Kipchoge, le marathonien de tous les records, n'a pas été en reste non plus en 2022. Après son deuxième titre olympique à Tokyo en 2021, le Kényan a encore abaissé son propre record du monde lors du marathon de Berlin, fin septembre. La nouvelle marque de référence est de 2 heures, 1 minute et 9 centièmes.

Tobi Amusan has forgotten how to lose. She’s done it again; wins the Gold medal (12.30secs) for Team Nigeria in the Women's 100m Hurdles final in Birmingham.

🇳🇬 pic.twitter.com/7DE9iJaROR — Series ‘Baj (@Engr_Series) August 7, 2022

Le Grand Chelem du XV de France

On parle toujours de Grand Chelem, mais cette fois côté rugby avec le Tournoi des Six nations. Le XV de France l'a emporté en remportant tous ses matches, ce qui n’était pas arrivé depuis 10 ans. Le capitaine Antoine Dupont et ses coéquipiers ont ainsi établi un record de victoires consécutives avec 13 matchs sans défaites. Ces résultats très positifs sont les fruits du travail démarré en janvier 2020 par l’actuel sélectionneur de l'équipe de France, Fabien Galthié, et de son staff. Avant la Coupe du monde à domicile en 2023, les Bleus se glissent parmi les favoris.

► À lire aussi : La France remporte le Tournoi des Six Nations et signe le Grand Chelem

Cyclisme : Van Vleuten et Vingegaard au top, Girmay historique

En 2022, l’organisation du Tour de France a décidé de remettre au goût du jour la course féminine dont la dernière édition remontait à 1989. 144 coureuses de 24 équipes se sont livrées une bataille sans merci sur les huit étapes. La route pour trouver un peu plus d’homogénéité entre les niveaux est encore longue mais elle est désormais tracée. Les cyclistes néerlandais ont tout raflé : maillot jaune pour Annemiek van Vleuten, maillot vert pour Marianne Vos, maillot à pois pois Demi Vollering et maillot blanc pour Shrin van Anrooij.

Chez les hommes, alors que tout le monde attendait une troisième victoire de Tadej Pogacar, un autre jeune talent a surgi : Jonas Vingegaard. Le Danois de Jumbo-Visma, plutôt méconnu du grand public, a écrasé la concurrence et arraché à Pogacar le maillot jaune.

Biniam Girmay, 21 ans, s'est offert un énorme exploit dans sa carrière encore toute jeune. Le 27 mars 2022 il a remporté au sprint, devant le Français Christophe Laporte, la classique flandrienne Gand-Wevelgem. L'Érythréen a confirmé son talent lors du Giro d'Italie : le 17 mai 2022, il a gagné une étape pour puncheurs, entre Pescara et Jesi. Il s'agissait, là aussi, d'une première victoire historique pour le cyclisme africain.

► À lire aussi : Tour de France Femmes : huit jours en or pour les filles du peloton

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne