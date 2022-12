Football: Cristiano Ronaldo s'engage avec le club saoudien d'Al-Nassr jusqu'en 2025

L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, ici le 6 décembre 2022. REUTERS - JOHN SIBLEY

Le Portugais Cristiano Ronaldo a signé, vendredi 30 décembre, un contrat de deux ans et demi avec le club d'Al-Nassr, en Arabie saoudite. L'attaquant de 37 ans était libre depuis la rupture de son précédent bail à Manchester United fin novembre. « Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent », a déclaré l'ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus. À Al-Nassr, Cristiano Ronaldo portera son numéro 7 habituel. Il devrait toucher un salaire total de 200 millions d'euros pour toute la durée de son contrat (environ 75 millions d'euros par an).