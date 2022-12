Pelé, une légende nationale pour tous les Brésiliens

Le roi Pelé est mort. Le seul joueur de foot à avoir été sacré trois fois champion du monde, avec la Seleçao brésilienne. Le joueur star du club de Santos également, avec qui il a signé quand il n’avait que 15 ans. Mais Pelé représente même beaucoup plus que tout cela pour les Brésiliens, il est leur légende.

Publicité Lire la suite

Pour les Brésiliens, parler de Pelé, c’est parler d’émotions. « J’en ai la chaire de poule. Pelé est le foot. Il est né en avance sur son temps. Pelé n’est pas un footballeur de son époque, c’est un joueur actuel. Pelé était un athlète à une époque où les footballeurs n’étaient que de simples joueurs de foot », se souvient Rodrigo interrogé par notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino.

Ce dernier n’a jamais vu jouer Pelé, mais son père lui a transmis sa passion. D'après ce fan de foot, il s'agit du meilleur joueur du monde. « Vous pouvez demander à un historien, il vous dira que c’est Pelé. Vous pouvez demander à un statisticien, il vous dira que c’est Pelé. C’est unanime, et ceux qui ne sont pas d’accord ne connaissent rien au foot. »

Le prodige du ballon rond a gagné trois coupes du monde avec la Seleçao, en 1958, 1962 et 1970. Luiz a regardé toutes les vidéos des meilleurs buts de son idole. « Pour moi, c'est un Dieu, il est largement au-dessus. Il peut être dépassé en chiffres : Mbappé l’a déjà fait en marquant plus de buts au même âge. Mais en beauté, c’est impossible. Pelé, c'était la magie », assure-t-il avec émotion. Plusieurs générations de Brésiliens ont été marquées par le roi Pelé. Cinquante ans après avoir terminé sa carrière, il reste encore la référence pour tous les passionnés de foot.

L'image de Pelé est projetée sur un bâtiment à Sao Paulo, au Brésil, le 29 décembre 2022. © Marcelo Chello / AP

Au stade de football de Santos, où Pelé a joué pendant 18 ans, une couronne en or a été projetée sur un écran géant, en hommage au plus grand footballeur de tous les temps. Les supporters les plus âgés ont eu les larmes aux yeux, rapporte notre envoyé spécial à Santos, Martin Bernard. Ils se rappellent tous des exploits de Pelé sur le terrain, et ont l’impression d’avoir perdu une partie de leurs propres vies.

Un écran avec une couronne en or dans le stade du club du Santos FC après la mort du joueur brésilien Pelé, le 29 décembre 2022. © Matias Delacroix / AP

Pelé rassemble même au niveau politique

Le président brésilien Jair Bolsonaro a décrété un deuil de trois jours en l'honneur de la légende. Les hommages pleuvent aussi du côté politique. Jair Bolsonaro a souligné que Pelé « a porté le nom du Brésil dans le monde entier ». Le futur président Lula, qui va être investi le 1er janvier 2023, a affirmé avoir eu le privilège d’avoir vu Pelé jouer dans les stades de football, un « véritable spectacle » selon lui.

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol.



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9 — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

Dans une situation politique aussi tendue, à l'approche de la passation de pouvoir entre deux présidents que tout oppose, Pelé finit malgré tout par rassembler les Brésiliens. Ce sera peut-être sa dernière victoire.

►À lire aussi : De Neymar à Mbappé, de Lula à Macron, les hommages du monde entier au « Roi » du football

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne