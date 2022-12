Lutte sénégalaise: Balla Gaye 2 face à Boy Niang et au péril jeune

Contre Boy Niang, Balla Gaye 2, l’un des plus grands champions actuels de la lutte sénégalaise, ex-roi des arènes, va faire face, pour la première fois, à un adversaire plus jeune, plein de talent et d’ambitions. Un combat à haut risque, ce 1er janvier, pour celui qui avait mis fin au règne du géant Yékini.

Il y a dix ans, par un après-midi d’avril, la lutte avec frappe sénégalaise vivait un tremblement de terre. Yékini, roi incontesté des arènes, avec 15 ans d’invincibilité, était terrassé par Balla Gaye 2. À 26 ans, le lutteur de Guèdiawaye, talentueux, séduisant, fougueux, avec une ambition débordante, devenait, pour l’occasion, le plus jeune roi des arènes. Dix ans après, Balla Gaye 2 n’est plus roi, mais il a gardé son pouvoir de séduction auprès des foules et des promoteurs. L'incontournable promoteur Gaston Mbengue lui a offert, pour ce combat, un cachet de 100 millions de francs CFA (150 000 euros). Aujourd’hui, après avoir mis des anciens à la retraite (Yékini, Tyson, Balla Bèye 2), dompté les ambitions des lutteurs de sa génération comme Modou Lô, voilà Balla Gaye 2 face à un jeune loup, Boy Niang, qui a accepté le challenge pour moins de 60 millions CFA (90 000 euros).

Il est vrai que la différence d’âge est minime (36 ans pour Balla Gaye, 33 pour Boy Niang), mais BG2 peut voir sans doute en Boy Niang tout ce qui le portait vers son défi face à Baboye, Tyson ou Yékini : la faim, l’ambition, la gloire à portée de main.

Moustapha Guèye : « Balla Gaye a tout à perdre »

Le poids des ans a été souvent fatal aux champions de l’arène sénégalaise. Moustapha Guèye, Tigre de Fass, se souvient bien de son face-à-face avec Mohamed Tyson, nouveau phénomène, au moment où, lui, ancien roi des arènes, avait ses années de gloire derrière lui. « J’avais 11 ans de plus que Tyson, et j’avais tout à perdre. Tyson, lui, avait le vent en poupe. Il avait battu de grands lutteurs et me battre constituait une performance retentissante pour lui. » La victoire de Tyson face à Tapha Gueye allait propulser, il est vrai, le lutteur de Boul Falé comme le nouveau roi des arènes, avant que, quelques années plus tard, un jeune, du nom de Balla Gaye 2 ne vienne également jouer la carte jeunesse.

Moustapha Guèye, victime aussi du lutteur de Guédiawaye, prévient celui-ci : « C’est vrai que Balla Gaye est de la même génération que Boy Niang, mais il doit se souvenir de la sensation, de l’élan qu’il avait quand il rencontrait des lutteurs plus âgés. Encore une fois, c’est lui qui a tout à perdre dans ce combat. S’il gagne, les gens diront que c’est logique, s’il est défait, Boy Niang prendra une bonne partie de son aura ».

L’incontournable derby Pikine-Guédiawaye

Mais au-delà de la volonté de remettre à sa place un jeune ambitieux, Balla Gaye aura une autre motivation : celle de venger son jeune frère, Sa Thiès, battu il y a deux ans par Boy Niang. Même s’il nie combattre avec un quelconque sentiment de revanche, Balla Gaye sait que tout Guédiawaye sera derrière lui pour laver l’affront fait par un Pikinois. Parce que c’est de cela encore qu’il s’agira. Un combat Guédiawaye-Pikine, deux banlieues voisines, deux bastions de la lutte sénégalaise, qui revendiquent la palme de la meilleure école.

Chacun des lutteurs a fait des victimes dans les rangs de l’autre. Boy Niang affiche six victoires contre des combattants de Guédiawaye, notamment une belle face à Gouye-Gui. Balla Gaye 2, également, peut se targuer d’avoir six Pikinois sur son tableau de chasse, même s’il peine à épingler le plus prestigieux d’entre eux : Eumeu Sène. Celui-ci lui a fait mordre la poussière deux fois.

En juillet, aura lieu l’acte 3 entre ce dernier et BG2…

En attendant, le fils de Double Less, qui reste sur une défaite contre Bombardier, il y a un an, et une victoire étriquée contre Gris Bordeaux, en août 2022, aura toutes les raisons de se méfier de Boy Niang, qui joue gros aussi. Le jeune lutteur a réussi à intégrer le cercle restreint des VIP de la lutte, une catégorie réservée aux meilleurs lutteurs, les plus bankables, qui peuvent gonfler leurs cachets pour descendre dans l’arène. Mais « après avoir perdu face à deux VIP, Tapha Tine et Lac de Guiers 2, Boy Niang n’a plus le choix, en cas de défaite, il va devoir sortir des rangs des VIP », prévient Abdoulaye Dembélé, journaliste, spécialiste de la lutte.

Nul doute que, ce 1er janvier à l'Arène nationale, Balla Gaye 2 se fera un plaisir de l’en éjecter.

