Brésil: 24 heures de veillée publique en hommage au légendaire Pelé

Des porteurs de cercueils transportent le cercueil de la légende brésilienne du football Pelé jusqu'au cercle central du stade Vila Belmiro de son ancien club, Santos, où il reposera en chapelle ardente pendant 24 heures avant ses funérailles. REUTERS - RICARDO MORAES

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les Brésiliens font leurs adieux au roi Pelé, et pour lui rendre hommage, quelle enceinte plus symbolique que celle du stade de Santos dans l'État de Sao Paulo, là ou Pelé aura joué de 1956 à 1974 et forgé peu à peu sa légende. La dépouille de l'icône est arrivée ce lundi matin dans la ville avant d'être installée au centre de la pelouse pour une veillée publique de 24 heures.