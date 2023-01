Cyclo-cross: Tom Pidcock ne défendra pas son titre mondial

Le cycliste britannique Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) a remporté en solitaire la 12e étape du Tour de France, le 14 juillet 2022. AP - Thibault Camus

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Britannique Tom Pidcock, qui préfère se concentrer sur la préparation de la saison sur route, ne défendra pas son titre mondial en cyclo-cross le 5 février à Hoogerheide (Pays-Bas), a annoncé son entraîneur à la télévision belge Sporza. « Tom veut réussir sa saison des classiques printanières et est complètement concentré sur cet objectif », a indiqué Kurt Bogaerts en marge du cross de Baal (Belgique), dimanche 1er janvier. Le coureur de la formation Ineos disputera encore un cyclo-cross cette saison mais ce ne sera pas celui des Mondiaux, selon Bogaert. « Nous en avons parlé et il s'avère qu'il n'est pas possible de combiner les championnats du monde de cyclo-cross avec la préparation de la saison sur route », a expliqué l'entraîneur belge. En l'absence de Pidcock, le titre mondial devrait donc se jouer entre les deux autres membres du « Big 3 », le Belge Wout Van Aert et le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui ont déjà eux annoncé leur participation.