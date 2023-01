Foot: Ronaldo présenté à Ryad aux supporters d'Al-Nassr

Cristiano Ronaldo. © AP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La star portugaise Cristiano Ronaldo sera présentée mardi 3 janvier aux supporters du club saoudien Al-Nassr après l'annonce vendredi de son transfert, pour un salaire estimé à 200 millions d'euros sur deux ans et demi. Le quintuple lauréat du Ballon d'Or, qui jouait jusqu'au Mondial pour Manchester United, doit arriver lundi soir avec sa famille. L'attaquant de 37 ans a quitté Manchester avec fracas, à la suite d'une interview au vitriol fin novembre où il affirmait « ne plus respecter » son entraîneur Erik ten Hag et s'en prenait aussi aux dirigeants du club. Avant Ronaldo, d'autres célébrités du monde du football avaient déjà exercé dans les monarchies du Golfe, dont George Weah, Pep Guardiola et Xavi. Ronaldo a remporté cinq Ligues des champions (2008 avec MU, 2014, 2016, 2017, 2018 avec le Real), des titres nationaux en Italie (2019, 2020) avec la Juventus, en Espagne (2012, 2017) avec le Real Madrid et en Angleterre (2007, 2008, 2009) avec Manchester United. Avec l'équipe du Portugal, il a remporté l'Euro-2016. Il est en outre le meilleur buteur de tous les temps en Ligue des champions, avec 140 buts. Au Mondial au Qatar, il est devenu le premier homme à marquer au moins un but lors de cinq coupes du monde consécutives.