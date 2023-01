Ligue 1: le retour du Croate Dejan Lovren à l’Olympique lyonnais

Le Marocain Selim Amallah se démène entre les Croates Marcelo Brozovic et Dejan Lovren. REUTERS - MARKO DJURICA

Le défenseur central international croate, Dejan Lovren, du Zenit Saint-Petersbourg (1re div. russe), a signé un contrat de deux ans et demi en faveur de Lyon (Ligue 1), où il a déjà joué il y a une dizaine d'années. Agé de 33 ans, Lovren (78 sélections en équipe de Croatie, vice-champion du monde en 2018 en Russie, 3e en 2022 au Qatar) a évolué à l'OL entre 2010 et 2013. Il avait ensuite été transféré à Southampton (31 matches, 2 buts) pour dix millions d'euros avant de jouer à Liverpool (2014-2020, 185 matches, 8 buts), avec qui il a gagné le championnat anglais (2020) et la Ligue des Champions (2019). Avec le Zenit, depuis 2020, dont il était le capitaine (63 matches, 3 buts), il a gagné deux fois le championnat et la supercoupe russes à deux reprises. Le défenseur croate doit amener l'expérience recherchée par l'entraîneur Laurent Blanc dans un secteur défensif très jeune. « Je suis très heureux de revenir à l'Olympique lyonnais, le club qui m'a ouvert les portes du football international. Je suis parti de Lyon en 2013 avec des regrets car j'avais le sentiment de ne pas avoir tout montré. Je veux prouver à tout le monde quel joueur je suis réellement », a-t-il déclaré sur le site internet de l'OL.