Rugby: Siya Kolisi, un Sud-Africain au Racing 92 en France

Le champion du monde sud-africain Siya Kolisi s'est engagé avec le Racing 92 en France jusqu'en 2026, mais ne rejoindra les Ciel et Blanc qu'après la Coupe du monde 2023.

Le Racing 92 s'offre un des meilleurs joueurs du monde à son poste. C'est aussi un symbole, puisque Kolisi a été le premier capitaine noir de l'Afrique du Sud, très engagé en faveur de l'éducation et de la cohésion sociale. Kolisi s'inscrit dans les pas de Dan Carter, la star all black qui avait porté le club des Hauts-de-Seine vers son dernier Brennus, en 2016.

Le troisième ligne âgé de 31 ans, capitaine des Springboks lors de la Coupe du monde 2019 remportée en battant en finale l'Angleterre 32 à 12, évolue depuis 2021 au sein de la franchise sud-africaine des Sharks.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre le Racing 92 après la Coupe du monde, un club visionnaire que j'ai toujours admiré (...). Le Racing 92 a de grandes ambitions sur le terrain mais également des projets sociétaux très encourageants, ce qui correspond à mes valeurs et à ma mission personnelles », déclare Kolisi, cité dans le communiqué.

« Je veux apporter une valeur ajoutée »

« Je vais avoir 32 ans (le 16 juin prochain), et je me sens toujours bien, mon corps est en forme. Alors si je veux partir dans un autre club, autant le faire tant que je suis encore un bon joueur, pas quand je suis au bord de la retraite ou que mon corps ne suit plus. Certains disent qu'ils partent pour vivre une expérience, pas moi : je veux apporter une valeur ajoutée », explique Kolisi dans les colonnes de L’Équipe.

La nomination au poste de capitaine de « Siya » Kolisi en mai 2018 a constitué une véritable révolution au sein d'un sport, le rugby, qui porte encore les stigmates de l'apartheid. À 26 ans, le gamin des townships, né de parents encore adolescents et élevé par sa grand-mère, est devenu le premier joueur noir à endosser, pour des tests-matches, le maillot de capitaine des Springboks. En 2012, Kolisi avait intégré l'équipe sud-africaine des Stormers en Super Rugby. L'année suivante, il était appelé chez les Springboks.

Siya Kolisi qui retrouvera au Racing 92 d’autres champions du monde sud-africains, le pilier Trevor Nyakane et l’arrière Warrick Gelant, veut continuer d’œuvrer depuis la France, avec son épouse Rachel, pour la fondation Kolisi qui mène des projets caritatifs dans son pays.

