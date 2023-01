Avec Cristiano Ronaldo, le club saoudien Al-Nassr s’offre une nouvelle vitrine

Cristiano Ronaldo, considéré à 37 ans comme l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, a été présenté aux supporters du club saoudien d’Al-Nassr dont les richissimes et ambitieux propriétaires voient dans sa signature un coup de projecteur énorme.

Le quintuple Ballon d'or et quintuple lauréat de la Ligue des champions, qui a rompu avec Manchester United au début de la Coupe du monde, s'est engagé jusqu'en juin 2025 pour une somme globale estimée à 200 millions d'euros. L'Arabie saoudite, pays désertique de 35 millions d'habitants, est secouée par la « Ronaldomania » depuis l'annonce de son recrutement.

Gagner la Ligue des champions asiatique

Si Cristiano Ronaldo n'est pas la première vedette vieillissante du football à s'engager dans un club du Golfe, jamais encore un joueur de son calibre n'avait signé dans la région.

Avec ce gros coup, Al-Nassr, dont le compte Instagram a gagné des millions d'abonnés en quelques heures, entend donner un sérieux coup de fouet à une équipe fondée en 1955, sevrée de titre national depuis 2019 et désireuse de faire bonne figure dans la Ligue des champions asiatique, qui lui échappe : son rival saoudien Al-Hilal est le tenant du titre et le club le plus titré.

« Ce transfert va non seulement inspirer notre club pour qu'il décroche encore plus de succès mais il va inspirer notre championnat, notre pays et les futures générations », a écrit le club sur Twitter qui évolue en Saudi Pro League. Le plus grand pays du Moyen-Orient suit les traces du Qatar, qui a largement investi dans le foot. Au début des années 2000, Doha avait été le lieu le plus prisé des préretraités stars du foot, avec des salaires confortables, pour terminer en douceur une carrière bien remplie.

L'Arabie saoudite a racheté le club anglais de Newcastle à hauteur de 80%, il y a un peu plus d'un an. Ce pays du Golfe rêve du Mondial 2030 en co-organisation avec la Grèce et l'Égypte.

Avec le Camerounais Vincent Aboubakar

« CR7 », avec son palmarès hors norme, fait office de tête de gondole pour un projet qui se veut plus grand. Al-Nassr rêve aussi d’enrôler le milieu croate Luka Modric ou encore le milieu français de Chelsea N'Golo Kanté.

L’arrivée retentissante de Cristiano Ronaldo a attiré la lumière sur la pétromonarchie saoudienne, présente dans le sport de haut niveau via la Formule 1, la boxe ou le golf, et donc le foot britannique via un consortium.

Au sein du club jaune et bleu, Ronaldo sera dirigé par le Français Rudi Garcia et côtoiera d'anciens pensionnaires de Ligue 1 comme le gardien colombien David Ospina, ancien Niçois (de 2008 à 2014), le milieu brésilien Luiz Gustavo (Marseille) et l'attaquant camerounais Vincent Aboubakar (Lorient). D'autres entraîneurs étrangers, dont Fabio Cannavaro, lauréat du Ballon d’Or en 2006, et Artur Jorge, ancien sélectionneur du Portugal et de la Suisse, sont passés par le club.

