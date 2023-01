Foot: décès de l’ancien attaquant international italien Gianluca Vialli

Gianluca Vialli. AFP

L'ancien attaquant international italien Gianluca Vialli, qui luttait depuis plusieurs années contre un cancer du pancréas, est décédé à 58 ans, a annoncé vendredi 6 janvier son ancien club de la Sampdoria Gênes. « Nous nous souviendrons de toi comme d'un garçon et d'un avant-centre implacable », a notamment écrit le club sur son site internet. L'ancien international italien s'est surtout distingué sous le maillot du club génois, remportant le titre de champion d'Italie (1991) et la Coupe des coupes (1990) tout en atteignant la finale de la Ligue des champions (1992). Avec l'équipe nationale (59 sélections, 16 buts), Vialli avait obtenu la 3e place de la Coupe du monde en 1990 à domicile et avait atteint les demi-finales de l'Euro 88. Il a également été l'adjoint du sélectionneur italien Roberto Mancini lors de la victoire de la Nazionale à l'Euro 2021.