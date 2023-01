Football: Didier Deschamps prolongé à la tête de l’équipe de France jusqu’en 2026

Le contrat de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France a été prolongé jusqu'en 2026, a annoncé le sélectionneur des Bleus lors de l'Assemblée générale de la Fédération française de football (FFF) samedi 7 janvier à Paris. Arrivé aux commandes de l'équipe de France en 2012, Deschamps était en fin de contrat à l'issue de la Coupe du monde au Qatar où les Bleus ont atteint la finale, remportée par l'Argentine.

« Je vais vous annoncer quelque chose qui est pour moi un immense plaisir, à savoir que mon président a décidé de me prolonger jusqu'en 2026 », a déclaré Deschamps à la tribune de l'Assemblée générale où il a été accueilli par une ovation debout. « Je remercie le président (Noël Le Graët, ndlr) pour son soutien permanent et sa confiance maintenue, a-t-il ajouté. C'est quelque chose qui est essentiel dans le fonctionnement de l'équipe de France. »

Longévité

Deschamps, 54 ans et qui souhaitait - dès le départ - obtenir un bail jusqu'au Mondial-2026 (aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique), a donc eu gain de cause alors que Noël Le Graët voulait plutôt le prolonger jusqu'à l'Euro-2024 en Allemagne. Le champion du monde 1998 possède la plus grande longévité au poste devant Michel Hidalgo, resté huit ans et six mois (mars 1976 - juin 1984), le record de matchs sur le banc français (138, loin des 79 du précédent titulaire Raymond Domenech) et, surtout, le plus beau palmarès.

« DD »

Nommé deux ans après le fiasco de Knysna à la Coupe du monde sud-africaine et un mandat de Laurent Blanc, celui que l'on surnomme affectueusement « DD » a remis le navire bleu à flot avec une progression constante : un quart de finale au Mondial-2014 brésilien (perdu 1-0 contre l'Allemagne, futur vainqueur), une finale perdue à l'Euro-2016 en France et le titre mondial en Russie avant une nouvelle finale au Qatar en 2022. Son seul échec a eu lieu à l'Euro-2021 où les Bleus ont été éliminés en huitièmes de finale par la Suisse.

Les vice-champions du monde retrouveront donc la compétition le 24 mars au Stade de France contre les Pays-Bas pour le début des qualifications à l'Euro-2024. Le seul trophée que le sélectionneur - natif de Bayonne - n'a pas gagné sur le banc tricolore.

(Avec AFP)

