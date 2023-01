Cyclisme: Biniam Girmay, la confirmation en 2023?

Le cycliste érythréen Biniam Girmay remportant la 10e étape du Tour d'Italie entre Pescara et Jesi, le 17 mai 2022.

Biniam Girmay va-t-il en remettre une couche en 2023 ? Fin 2022, le coureur érythréen a été sacré meilleur cycliste africain de l'année pour la troisième fois par la Tropicale Amissa Bongo. Il avait remporté la 87e édition de Gand-Wevelgem en mars, avant de s'imposer sur la 10e étape du Tour d'Italie en mai.

Publicité Lire la suite

« Comme pour les deux premiers trophées (de meilleur cycliste africain de l'année,ndlr), je ressens une immense fierté. Je l'ai dit, mes victoires à Gand-Wevelgem et au Giro d'Italie étaient aussi celles du continent africain. J'ai encore du mal à réaliser, à comprendre ce que j'ai réussi en 2022. Ce nouveau trophée couronne ma saison », déclarait le lauréat de 22 ans, premier coureur issu du continent africain à remporter une Classique WorldTour. Pourtant, rien n'a été simple pour le natif d'Asmara.

Le Tour de France en 2023

Dans une longue interview accordée à la revue Cyclist, Biniam Girmay avoue que rester longtemps en Europe est synonyme de solitude pour lui. « J’appelle ou discute avec ma famille en Érythrée tous les jours. Et quand je suis en Érythrée, je ne regarde jamais mon téléphone. Nous avons un siècle de retard, alors c’est la belle vie. J’aime vraiment passer du temps à la maison », dit-il tout en indiquant qu’il voulait réaliser « son rêve » et a « finalement surmonté les obstacles ».

En 2023, Biniam Girmay devrait être présent sur les routes du Tour de France. En 2015, son compatriote Daniel Teklehaimanot avait été le premier coureur noir africain à disputer le la Grande boucle depuis la création de l'épreuve en 1903. Teklehaimanot avait porté pendant quatre journées la tunique de meilleur grimpeur. « J'étais sur le bord de la route quand est passé le cortège de Daniel à son retour du Tour de France en juillet 2015, ça avait été une fête incroyable. Comme tous les gamins avec moi ce jour-là, je rêvais d'être à sa place, mais je n'imaginais pas que je vivrais ça aussi », témoigne Biniam Girmay dans les colonnes de L’Équipe. Biniam Girmay avait 15 ans.

Au retour du Tour d’Italie, en juin dernier, sa victoire a été fêtée comme il se doit dans les rues d’Asmara. Dans son pays qui avait été notamment colonisé par l'Italie, il fait désormais office de héros national de cette jeune nation de la Corne de l'Afrique, totalement indépendante depuis 1993, après 25 années de guerre face à l'Éthiopie.

Un talent exceptionnel en junior

« Jamais on n'aurait imaginé en 2015 que "Bini" deviendrait un champion professionnel, raconte à L’Équipe Samson Solomon, l'entraîneur national, son premier coach dans le club phare du pays. Il avait 16 ans et, comme pour tous les autres gamins de cet âge, on ne sait jamais comment ils réussiront à s'adapter à la vie en Europe. »

« Nous suivons Biniam Girmay déjà depuis sa formation au Centre Mondial du Cyclisme (en Suisse), car il a démontré son talent exceptionnel en junior, notamment en gagnant un duel avec Remco Evenepoel. Une de nos priorités est d’intégrer de jeunes talents dans notre projet afin de construire l’avenir. Nous avons choisi d’investir à long terme dans ce coureur érythréen et de lui apporter de l’expérience, afin de lui permettre de devenir un grand coureur de classiques », témoignait en août 2021 Jean-François Bourlart, manager général de l’équipe belge Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

À l’aube de cette nouvelle saison cycliste, Biniam Girmay ne veut plus que l'on s'arrête à ses origines, mais que l'on soit attentif à ses performances.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne