Football: le gardien de l'équipe de France Hugo Lloris annonce sa retraite internationale

Le gardien Hugo Lloris, capitaine des champions du monde 2018 et joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France de football (145 sélections), a annoncé sa retraite internationale dans un entretien au quotidien sportif L'Équipe.

« Ce n'est pas facile d'annoncer ça, mais après quatorze années à défendre ce maillot, que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir et sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout », a affirmé dans les colonnes du journal L'Équipe Hugo Lloris, 36 ans, finaliste du Mondial 2022 il y a trois semaines au Qatar.

International depuis 2008, Lloris s'est vu confier le brassard par Laurent Blanc, qui avait succédé à Raymond Domenech après le fiasco Knysna en 2010. L'actuel sélectionneur Didier Deschamps en a fait un homme de base de l'équipe de France, avec en point d'orgue une finale d'Euro en 2016, le titre mondial en 2018 et une nouvelle finale en Coupe du monde le 18 décembre dernier, perdue contre l'Argentine aux tirs au but (3-3, 4 tab à 2).

« Il arrive un moment où il faut savoir passer la main »

Après deux septennats en sélection, « il arrive un moment où il faut savoir passer la main », affirme Lloris auprès de L'Équipe. « Je pense que derrière, l'équipe est prête à continuer », dit-il en citant notamment le nom de son successeur désigné dans la cage tricolore, Mike Maignan.

Forfait au Qatar, le gardien de l'AC Milan (27 ans) est attendu comme le numéro 1 en équipe de France dans le cadre des prochaines qualifications pour l'Euro-2024, dès le mois de mars.

« J'ai le sentiment d'avoir tout donné, d'avoir encore pris ma part dans l'aventure, mais je n'ai pas envie d'attendre le moment où je commencerai à en faire un peu moins. Je préfère sortir en étant toujours en haut, après avoir aidé l'équipe de France à arriver en finale de Coupe du monde », a confié Lloris au quotidien sportif.

Joueur français le plus capé de l'histoire

« Un très grand serviteur de l'équipe de France tire sa révérence et je veux saluer son parcours exceptionnel », a réagi l'actuel sélectionneur Didier Deschamps, vantant un homme « remarquable » qui a « toujours été tourné vers le collectif ».

Le portier des Spurs a participé à sept grands tournois internationaux, avec à la clé trois finales : celles perdues à l'Euro 2016 et au Mondial 2022, et celle remportée en Russie en 2018, la deuxième étoile française vingt ans après celle décrochée par Deschamps.

Dans le livre d'or des Bleus, il apparaît aux côtés des plus grands gardiens, comme Joël Bats et Fabien Barthez, deux personnalités qu'il a d'ailleurs consultées avant de prendre sa décision. Au Qatar, Lloris est devenu le Fançais le plus capé de l'histoire devant Lilian Thuram (142 sélections), un aboutissement presque naturel pour ce grand professionnel qui a déroulé une carrière sans accroc et régulière de Nice, sa ville natale, à Tottenham, où il évolue depuis dix ans, en passant par Lyon, théâtre de son éclosion.

(Avec AFP)

