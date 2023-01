Noël Le Graët s'excuse après des propos polémiques sur Zidane, son avenir en suspens

Le Graët, un président de la FFF sous haute pression

L'ancien maire de Guingamp, d'habitude peu enclin à l'autocritique, a pris la mesure du tsunami provoqué par son intervention en présentant ses « excuses » personnelles à l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France, comme le lui avait réclamé dès dimanche soir la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu. Zinédine Zidane sait l'estime immense que je lui porte, comme tous les Français », a-t-il affirmé dans une déclaration à l'AFP.

De Kylian Mbappé, qui a expliqué sur Twitter que l'« on ne manque pas de respect à la légende comme ça », à Youri Djorkaeff, ex-coéquipier de Zidane en bleu, évoquant des phrases « mal placées et malvenues », en passant par le Real Madrid, outré de propos « indignes », Le Graët a fait l'unanimité contre lui.

Quelles conséquences ces déclarations peuvent-elles avoir sur l'avenir du dirigeant, dont l'actuel mandat se terminera fin 2024 ? Techniquement, le pouvoir politique n'a pas la possibilité de destituer le président de la FFF, ce qui provoquerait par ailleurs l'ire de la Fédération internationale de football (Fifa) qui prohibe toute intervention de l'État. Mais il y a un « sentiment de ras-le-bol » au sommet de l'État, explique-t-on dans l'entourage du président de la République, où on déplore « une sensation d'accumulation » de « mots inacceptables ».



La balle est du côté de la FFF et de son comité exécutif, seul habilité à pousser Le Graët vers la sortie. Un membre du Comex, qui a requis l'anonymat, estime que la situation du dirigeant va être intenable. « Il va y avoir une vague de fond terrible, il va devoir s'en aller. La ministre a raison, il est complétement hors-sol. C'est une communication non maîtrisée, mais quand on est président d'une fédération sportive, la plus grande de France, on se maîtrise », a expliqué cette source.

