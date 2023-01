Mondial de rugby 2023: l'Écosse affrontera la France deux fois en préparation

Texte par : RFI

L'Écosse va affronter la France à deux reprises, en plus de l'Italie et de la Géorgie, en matches de préparation au Mondial 2023 (8 septembre-28 octobre), a annoncé mardi 10 janvier la Fédération écossaise de rugby. Le XV du Chardon commencera avec la réception de l'Italie, le 29 juillet, puis de la France, une semaine plus tard, avant de se rendre chez les Bleus, le 12 août, et de terminer avec les Géorgiens à Murrayfield le 26 août. Versée dans la poule B de la Coupe du monde en France, l'Écosse défiera les tenants du titre sud-africains, l'Irlande, les Tonga et la Roumanie.