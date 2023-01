Football: Noël le Graët, un avenir en suspens

L'avenir de Noël le Graët va probablement se jouer mercredi matin lors d'un comité exécutif extraordinaire de la FFF, une réunion décidée après la déferlante ayant suivi ses propos sur Zidane et le témoignage accablant mardi d'une agente de joueurs dénonçant son comportement sexiste.

Ses déclarations dimanche soir sur RMC à propos de Zinédine Zidane ont visiblement déclenché un mouvement que l'ancien maire PS de Guingamp, malgré ses excuses présentées lundi au champion du monde 1998, risque de ne pas pouvoir contrer. Car chaque jour depuis ses propos pour le moins maladroits et étonnants sur Zizou apporte son lot de nuages noirs, très noirs, au dessus de sa tête.

Lundi soir la ministre des Sports, Amelie Oudea Castera a clairement demandé au Comité exécutif d'agir. De prendre ses responsabilités, dit-elle. Signifiant son agacement, pour ne pas dire le ras le bol que l'ancien industriel inspire en haut lieu et ailleurs.

Les témoignages pour comportements déplacés s'accumulent, la façon de manager de Noël le Graët est vivement critiquée. Et fait donc l'objet d'un audit dont les conclusions définitives seront publiées mi-février. Sera -t-il encore en place alors qu'il répétait a l'envie qu'il resterait jusqu'au terme de son mandat en 2024 ?

Ce Comex, sorte de gouvernement de la fédération, composé en grande majorité de proches de Noël le Graët a été convoqué par lui même. Il est officiellement destiné a riposter aux diverses interrogations et critiques internes mais aussi a prendre le pouls de l'équipe. On dit celle-ci extrêmement tendue et divisée.

A noter qu'après l'association représentant le football amateur, le conseil national de l'éthique de la Fédération française de foot a officiellement appelé à la démission de Noël le Graët.

