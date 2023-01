Foot: le Français Benjamin Mendy déclaré non-coupable de six viols

Après cinq mois de procès, le footballeur international français Benjamin Mendy a été déclaré non-coupable de six viols et d'une agression sexuelle ce vendredi 13 janvier 2023 par la justice britannique. Il sera rejugé au mois de juin pour deux autres accusations, pour lesquelles le jury n'est pas parvenu à un verdict.

Âgé de 28 ans, le joueur de Manchester City comparaissait depuis août 2022 devant la cour de Chester, dans le nord de l'Angleterre.

Après 14 jours de délibération, les jurés ont acquitté Benjamin Mendy de six viols et une agression sexuelle sur quatre femmes. Ils ont, en revanche, échoué à s'accorder sur un verdict au sujet de deux autres chefs d'accusation, une pour viol sur une femme de 24 ans en octobre 2020 et une de tentative de viol sur une femme de 29 ans en 2018.

Suspendu depuis plus d'un an par son club de Manchester City

Benjamin Mendy, champion du monde en 2018, sera ainsi rejugé pendant deux à trois semaines à partir du 26 juin pour ces charges, a annoncé le juge Steven Everett. Une audience de procédure est prévue le 27 janvier.

« Il a hâte de laver son nom » pour pouvoir « commencer à reconstruire sa vie », a déclaré son avocate Jenny Wiltshire. Benjamin Mendy est « ravi » d'avoir été acquitté « à l'unanimité » de la plupart des charges retenues contre lui, a-t-elle ajouté.

Le défenseur aux dix sélections avec les Bleus, suspendu depuis plus d'un an par son club de Manchester City, risquait la prison à vie.

Son co-accusé Louis Saha Matturie, présenté comme son rabatteur, a lui été déclaré non-coupable de trois accusations de viols et le jury n'est pas parvenu à un verdict pour trois autres accusations de viol et trois d'agressions sexuelles.

Le délibéré plusieurs fois interrompu

Après quatre mois d'audience, le jury, composé de huit hommes et quatre femmes, s'était retiré pour délibérer le 5 décembre. Mais les discussions avaient été interrompues à plusieurs reprises en raison de cas de Covid-19, puis pour une pause prévue de longue date, avant une trêve pendant la période des fêtes de fin d'année.

À l'audience, l'accusation a présenté Benjamin Mendy comme un « prédateur » ayant abusé de victimes « vulnérables, terrifiées et isolées ». Le footballeur a démenti avoir été « un danger pour les femmes », assurant n'avoir eu que des rapports sexuels consentis.

Le club de Manchester a pris acte du verdict, mais a estimé qu'il n'était « pas en mesure de faire davantage de commentaire » car cette affaire n'est pas close.

Vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec l'équipe de France, où il était remplaçant, Benjamin Mendy a été incarcéré fin août 2021 et a passé plus de quatre mois en détention provisoire. Libéré début janvier 2022, il avait été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.

Formé au Havre, révélé à Marseille et passé par Monaco une saison, Benjamin Mendy était devenu le défenseur le plus cher de l'histoire en 2017 quand les Citizens avaient déboursé 52 millions de livres (environ 61,4 millions d'euros au cours actuel) pour s'attacher ses services.

(Avec AFP)

