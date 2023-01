Cyclisme: Chris Froome va participer au Tour du Rwanda

Le Britannique Chris Froome conserve son maillot jaune à l'issue de la 20e étape du Tour de France 2016 entre Megève et Morzine-Avoriaz, dans les Alpes, le 23 juillet 2016 AFP

Texte par : RFI Suivre

Chris Froome a annoncé dimanche 15 janvier sa participation au Tour du Rwanda (19-26 février). « Cela va être une grande expérience, je ne suis jamais allé au Rwanda », a déclaré le coureur dans une vidéo. Le quadruple vainqueur du Tour de France, né au Kenya, n'a plus disputé une course officielle UCI en Afrique depuis 2009. A 37 ans, il va lancer sa saison 2023 à l’occasion du Tour Down Under en Australie. Le coureur de l’équipe Israël-Premier Tech dit qu’il « espère continuer ainsi pour quelques années de plus », et ne veut pas entendre parler de retraite. Sa carrière a été freinée par une lourde chute en 2019. Son contrat avec l'équipe Israël-Premier Tech s'arrêtera à la fin de la saison 2023.