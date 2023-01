Mondial de hand: la France bat la Slovénie et s'entrouvre la route des quarts

L'équipe de France de hand a conclu le premier tour du Mondial masculin par un sans-faute qui lui entrouvre la porte des quarts de finale, après une troisième victoire en autant de matches, lundi 16 janvier contre la Slovénie (35-31) à Katowice (Pologne). « C'est une victoire importante dont je suis fier: on avait coché ce match et on a répondu présent. L'objectif était de prendre 4 points avant le tour principal. On arrive avec de la confiance et un petit matelas de sécurité », a commenté le capitaine de l’équipe de France Luka Karabatic. Les Bleus, déjà vainqueurs de la Pologne (26-24) et de l'Arabie Saoudite (41-23), affronteront lors du tour principal, à partir de mercredi à Cracovie, l'Espagne, l'Iran et le Monténégro. Deux victoires devraient leur suffire pour rejoindre les quarts de finale.