Italie: Gianluca Ferrero officiellement intronisé à la présidence de la Juventus

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Gianluca Ferrero, un expert-comptable de 60 ans, a officiellement été intronisé mercredi 18 janvier président de la Juventus Turin après la démission fin novembre d'Andrea Agnelli, sous la pression d'une enquête judiciaire portant sur de possibles fraudes comptables. Gianluca Ferrero était le candidat désigné fin novembre par Exor, la holding de la famille Agnelli contrôlant le plus titré des clubs italiens de football (36 titres de champion), après la démission d'Agnelli avec son vice-président Pavel Nedved et l'ensemble du conseil d'administration. Réunis mercredi matin en assemblée générale, les actionnaires ont élu le nouveau conseil d'administration, lequel a ensuite nommé M. Ferrero à la présidence et Maurizio Scanavino au poste d'administrateur délégué. La nouvelle direction aura pour mission de redresser la situation sportive de la Vieille dame, sans titre la saison dernière pour la première fois depuis onze ans, mais surtout la situation financière inquiétante : le club a enregistré des pertes supérieures à 200 millions d'euros ces deux dernières saisons et est dans le collimateur à la fois de l'UEFA et de la justice italienne pour de possibles irrégularités comptables.