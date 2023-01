Basket: quand la NBA se délocalise à Paris pour le plus grand plaisir des fans

Reportage

Les Chicago Bulls ont remporté le NBA Paris Game 2023 face aux Detroit Pistons, ce jeudi 19 janvier au palais omnisports de Paris-Bercy (126-108). Zach LaVine et Demar DeRozan ont porté leur équipe pour le plus grand plaisir des fans français et européens, sous les yeux de Tony Parker ou encore Magic Johnson..

De notre envoyé spécial au palais omnisports de Paris-Bercy,

Cette petite pluie fine, glaciale, n’a pas empêché le public venu assister à cette rencontre de NBA entre Detroit et Chicago à Paris d’attendre patiemment l’ouverture des portes, avec le sourire. La deuxième rencontre de NBA délocalisée dans la capitale française, après celle entre Milwaukee et Charlotte en 2020, est un nouveau succès. Plus de trois heures avant le début du match, deux copains attendent avec fébrilité que la soirée magique commence.

« D’habitude, la NBA, on la voit la nuit à la télévision »

« C’est magnifique d’être là, raconte le jeune Milo, venu de Lyon. D’habitude, la NBA, on la voit la nuit à la télévision. Et là, on va la voir en vrai. Ce ne sont pas les deux meilleures équipes de la saison, mais c'est une affiche historique en NBA. Il y a des super–stars comme DeMar DeRozan ou Zach LaVine (Chicago), c’est top. Et on va aussi voir notre compatriote Kilian Hayes (Detroit). Il est très attendu ce soir ». Neuf joueurs tricolores évoluent en NBA.

« C'est vraiment une chance de pouvoir revenir à la maison, de jouer devant ma famille et mes amis, qui n'ont pas pu me voir jouer depuis un bon moment déjà. Il y a trente équipes (de NBA) qui auraient pu être choisies, et puis ils ont choisi la nôtre et les Bulls de Chicago, du coup, il faut tirer profit de cette opportunité », avait commenté Killian Hayes en début de semaine. « Qu’il prenne du plaisir, c’est son moment, je suis fier de lui. Sa famille est là, même sa grand-mère. Il a progressé en tant que joueur », avance son coach Dwane Casey à propos de celui qui avait été drafté à la 7e place en 2020. À la fin des années 1980, Détroit et Chicago jouaient des coudes pour collectionner les titres (trois au total pour les Pistons, six pour les Bulls).

Chicago, une des équipes préférées des amateurs de basket en France

« Pour les fans de NBA, c’est un évènement. Il y a un vrai public en France. Et même l’Europe est venue. J’ai une préférence pour Chicago, car j’adore DeRozan », raconte le jeune Ernest, qui a cassé sa tirelire pour assister à la rencontre. Chicago reste une des équipes préférées des amateurs de basket en France, notamment grâce à Michael Jordan, qui a passé 13 saisons chez les Bulls. « À cause du succès de l’équipe en France, les attentes sont très élevées. En tant qu’entraîneur et joueurs, on se met de la pression, et c’est quelque chose d’extraordinaire. Cela veut dire que l’on a des fans », commente Billy Donovan, coach de Chicago.

La Ligue nord-américaine de basket-ball, sera « probablement de retour à Paris l'an prochain », a indiqué le patron de la NBA, Adam Silver, lors d'une table ronde avec quelques médias ce mercredi.

Le plus grand championnat de basket-ball du monde pourrait donc organiser un troisième événement à Paris, année des JO, en l'espace de quatre ans, un signe supplémentaire de son ouverture vers le monde.

« Il y a 25 ans, les équipes ne voulaient pas voyager, ne serait-ce que pour des matchs amicaux de pré-saison », a tenu à rappeler Adam Silver. « Pour les entraîneurs, c'était une distraction, ça interférait avec la saison régulière. C'est très différent maintenant, notamment parce que 25% des joueurs de la Ligue sont nés hors des États-Unis. Nos meilleurs joueurs sont Européens. Et je vous annonce que nous allons développer ce sport sur le continent africain. »

Développer le marché français et européen

Cette nouvelle initiative s'inscrit également dans la volonté de la NBA de développer le marché français, l'un des plus importants outre-Atlantique. « C'est le pays N.1 en dehors de l'Amérique du Nord qui produit le plus de joueurs en NBA », a noté Mark Tatum, sous-commissaire de la NBA. « C’est une opportunité exceptionnelle pour les joueurs de venir ici en France, d’assurer la promotion de ce sport. En France, le basket est très développé et c’est une fierté d’être là, même si on s’est préparé comme d’habitude. Mais on veut montrer ce qu’est la NBA », commente Dwane Casey.

Les dirigeants de la NBA ont indiqué cette semaine qu'une rencontre de Dallas devrait être organisée à Madrid prochainement, la ville où la star des Mavericks, Luka Doncic, s'est fait connaître en Europe, sous le maillot du Real. Un match en Grèce est aussi envisagé.

Depuis la saison 2018-2019, le trophée de meilleur joueur de la saison régulière en NBA est l'apanage de deux Européens : le Grec Giannis Antetokounmpo et le Serbe Nikola Jokic, récompensés deux fois chacun. Avant eux, le seul basketteur du Vieux Continent à avoir été distingué de la sorte était l'Allemand Dirk Nowitzki, en 2007, signe d'une tendance forte sur les dernières années.

