Cyclisme: le retour de la Tropicale Amissa Bongo au Gabon

La Tropicale Amissa Bongo, course par étapes gabonaise, retrouve sa place dans le calendrier international du 23 au 29 janvier prochain, après deux éditions annulées pour cause de Covid-19.

Voilà deux années que le calendrier cycliste mondial avait été perturbé par la pandémie de Covid-19. Cette fois, les courses habituelles de début de saison sont toutes au programme et le continent africain doit se satisfaire du retour de la Tropicale Amissa Bongo au Gabon.

Sur la Tropicale, plusieurs coureurs africains se sont révélés

« Je suis heureux de l’enthousiasme qu’il y a autour de cette nouvelle édition. Tout le monde attendait ce moment, aussi bien la population que les équipes cyclistes africaines et professionnelles et tous ceux qui œuvrent à l’organisation », nous confie Benjamin Burlot, directeur de la Tropicale.

Sur les routes gabonaises, plusieurs coureurs africains se sont révélés, à l’image de Biniam Girmay (vainqueur de trois étapes sur la Tropicale), qui est désormais reconnu au niveau planétaire avec ses deux succès prestigieux en 2022 : la classique Gand-Wevelgem et une étape sur le Tour d’Italie. Son compatriote, Natnael Berhane, lauréat de la Tropicale en 2014, sera parmi le peloton de l’édition 2023. En 2018, le Rwandais Joseph Areruya avait inscrit son nom au palmarès. Lors de la dernière édition, cinq des sept étapes avaient été remportées par des coureurs africains, notamment le Camerounais Clovis Kamzong et l’Algérien Youcef Reguigui.

En 2006, le président de la République Omar Bongo avait promis que la course serait pérennisée. Il n’y a eu que la pandémie de Covid-19 pour stopper la Tropicale, dont le premier vainqueur était finlandais. L’Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Érythrée, le Gabon, le Maroc, le Rwanda, Maurice et le Bénin représenteront le continent en 2023.

Cinq des neuf provinces du Gabon traversées

Créée en 2006, la course gabonaise sert aussi de préparation à plusieurs équipes européennes, notamment françaises. La formation TotalEnergies pourra compter sur Lorrenzo Manzin (28 ans), déjà vainqueur de trois étapes au Gabon. Émilien Jeannière et Mattéo Vercher, qui effectueront leur première course en professionnel sous le maillot de TotalEnergies, sont aussi dans la sélection.

L’équipe espagnole Burghos BH, l’équipe Belge Bingoal-WB, l’équipe turque Beykoz Team-Turkey et la formation américaine EF Education-Nippo DT seront aussi du voyage pour performer durant les sept étapes. Ces quatre dernières vont découvrir le Gabon.

La 16e édition de la Tropicale visitera cinq des neuf provinces du Gabon, avec un grand départ dans le nord du pays, dans le Woleu-Ntem entre Bitam et Oyem puis vers Mitzic. La Ngounié, le Moyen-Ogooué, l’Ogooué Maritime et l’Estuaire seront également traversés durant cette semaine de course.

« Tout le monde sera dans le bain dès le premier jour »

« C’est un parcours bien équilibré avec une première étape assez difficile (Bitam-Oyem, 122, km). Le circuit urbain d’Oyem sera accentué par une côte à escalader à quatre reprises. Cela aura un impact sur le classement général. Tout le monde sera dans le bain dès le premier jour », commente Benjamin Burlot. « Pour le troisième jour, il y a Lébamba-Mouilla, une étape inédite, qui pourrait permettre à un baroudeur de se mettre en avant. Le lendemain, nous irons à Lambaréné où l’Érythréen Daniel Teklehaimanot avait signé la première victoire d’étape pour un coureur africain sur la Tropicale en 2011. » La course fera escale à Port-Gentil le sixième jour.

L’arrivée finale aura lieu comme d’habitude à Libreville, sur le circuit initial de la première édition en 2006, devant le Sénat sur le Boulevard Triomphal.

Le parcours 2023 offrira une nouvelle fois aux différents spécialistes la possibilité de briller sur tous les terrains. Les sprinteurs pourront profiter des arrivées à Port-Gentil et Libreville. Quant aux puncheurs, ils devraient logiquement briller à Lambaréné et Oyem. Le 29 janvier, il y aura enfin un successeur à Jordan Levasseur, vainqueur de l’édition 2020.

