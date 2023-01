Vasiliy Lomashenko, le(s) combat(s) permanent(s) pour la liberté

Portrait libre

Boxeur aux multiples ceintures de champion du monde et star du noble art au-delà des frontières de son pays, Vasiliy Lomashenko reste également un homme engagé pour la liberté et l’amour de son pays chéri, mais meurtri par un conflit qui dure depuis près d'un an maintenant : l’Ukraine. Ambassadeur de son pays à l’international, le natif de Bihorod-Dnistovsky, près d’Odessa, ne baisse jamais la garde sur ses principes et, malgré son statut, avait décidé de rejoindre les Forces de défense territoriale de son pays pour plusieurs mois, mettant sa carrière sur les rings entre parenthèses pour défendre la terre de ses ancêtres jusqu’à la fin de l’été. Portrait d’un homme dont la liberté est chevillée au corps.

De notre correspondant à New York,

New York, le 30 octobre 2022. Madison Square Garden. Après un combat d’une rare intensité, Vasiliy Lomashenko, visage tuméfié par un Jamaine Ortiz qui l’a poussé jusque dans ses derniers retranchements, lève le poing au ciel, drapeau ukrainien sur le dos. L’image résonne comme tout un symbole pour le peuple ukrainien, qui voit l’un de ses idoles apporter un peu de baume au cœur à une population sous l’étau des attaques russes. « Lorsque les juges ont décidé de ma victoire, j’ai ressenti une énorme joie, rare, libératrice, unique, un sentiment que je n’avais jamais vécu auparavant, car j'avais le cœur lourd », précise-t-il. « Je voulais apporter un moment de joie à mes compatriotes, même si ce ne fut que le temps d’un combat. » Mais « Loma » sait bien que cette soirée pleine de succès n’est qu'une petite parenthèse, car le combat de sa vie est bien plus grand que ceux qu’il réalise sur les rings : le combat pour la liberté. Et son engagement dans les forces armées ukrainiennes à l’est du pays entre mars et août dernier est une preuve qu’il est bien plus qu’un athlète.

Alors que la Russie décide d’envahir l’Ukraine le 24 février, Vasiliy Lomashenko est en Grèce, après une année 2021 fructueuse et une énième ceinture WBO mondiale acquise après une victoire sur le Ghanéen Richard Commey en décembre. Le boxeur est abasourdi par la nouvelle. « J’ai reçu la nouvelle comme un énorme coup de poignard en plein cœur, c’était vraiment un jour très difficile à vivre », souligne-t-il. Et d'ajouter : « Les enfants étaient en pleurs, ma femme paniquait, et j’essayais de joindre ma famille au pays pour savoir si tout le monde était à l’abri. C’est le genre de jour qu’on n'oublie jamais. »

Mais le boxeur se remet les idées à l’endroit au bout de quelques heures, et appelle son agent, Egis Klimas, pour lui dire qu’il veut retourner au pays, et aider ses compatriotes à défendre leur terre. « Je savais qu'il ne voulait pas rester les bras croisés et qu’il voulait rentrer même avant qu’il m’appelle, se souvient Klimas. Il m’a demandé de lui trouver un moyen de se rendre en Ukraine au plus vite, sachant que tous les vols étaient suspendus et que le début d'un exode de masse démarrait. Je me devais de lui trouver un moyen de rentrer chez lui et de se joindre à la cause pour défendre son pays. »

Le combat prévu au mois de mai contre l’Australien George Kambosos est annulé, et Lomashenko rejoint Bucarest le 26 février, puis l’Ukraine en bus, au milieu de plusieurs de ses compatriotes expatriés voulant revenir au pays pour défendre leur nation. « Durant ce trajet, j’ai échangé avec eux, et l’attachement à notre patrie et à notre liberté était tellement fort. On a toujours tout fait pour être une nation où la liberté est la clé de voûte de la démocratie, et on doit tout faire pour la défendre. On est arrivés à Kiev tellement enthousiastes à l’idée de défendre nos terres, presque guidés par un sentiment d’invincibilité lié à notre attachement viscéral à la liberté », se souvient-il.

Les gants mis de côté, place aux treillis

Le boxeur rejoint la capitale et échange avec deux autres légendes de la discipline, les frères Wladimir et Vitali Klitschko, qui décident de se porter volontaires à Kiev, dont Vitali est le maire. Lomashenko décide, lui, d'intégrer les Forces de défense territoriale d'Ukraine dans sa ville natale de Bihorod-Dnistovsky, près d'Odessa. Les tenues militaires deviennent son quotidien. « J'étais dans une patrouille qui s'occupait des abords de ma ville, et on échangeait beaucoup afin de rassurer les gens, à donner des conseils en cas de bombardements », précise-t-il, en ajoutant que « la mission était cruciale, car les gens avaient peur, ne savaient pas comment réagir, parce qu'ils étaient dans la crainte constante d'une avancée de l'armée russe ou de possibles exactions. On leur disait qu'il fallait rester toujours solidaires et unis dans la lutte pour notre liberté ». Au milieu de ses compatriotes, « Loma » est un homme de plus, et même si tous ses trophées, ses médailles restent au vestiaire, la population locale voit en lui un parfait exemple de patriotisme et de défense de la liberté de cette région convoitée par l'armée de Vladimir Poutine.

Vasiliy traverse la fin de l'hiver, puis le printemps, et une grande partie de l'été, toujours avec la même implication et l'envie d'aider les siens, sans broncher. « Ça a été un combat de tous les instants, et ces mois passés dans les Forces de défense territoriale m'ont changé. J'ai vécu quelque chose d'intense, qu'on ne souhaite à personne, même à son pire ennemi, car le fait de vivre sous la crainte permanente d'attaques militaires, ce n'est pas la vie que l'on veut. On veut être libres, tout simplement, et heureux », précise le champion. Le 23 août, il est autorisé à quitter son poste et repart à Los Angeles où il vit une partie de l'année depuis 2019, afin de reprendre la compétition dans la perspective de son combat du mois d'octobre dernier, pour une nouvelle couronne mondiale.

Mais Lomashenko avoue avoir eu du mal à revenir à une réalité devenue différente avec un conflit toujours aussi intense à 18 000 kilomètres de là. Il s'entraîne dur, mais son esprit est toujours tourné vers son pays, qui riposte aux attaques toujours plus fortes de l'armée russe. « Lors des premières semaines de mon retour aux États-Unis, j'étais tourmenté et je ne savais pas si j'avais fait le bon choix de quitter mon pays. Mais ma mission était aussi de montrer au monde que l'Ukraine est toujours bien vivante, et que je devais être sur les rings pour donner encore plus de voix aux défenseurs de nos libertés. Mes doutes initiaux se sont transformés en motivation supplémentaire », avoue-t-il. Lomashenko défait, deux mois plus tard, Ortiz dans un Madison Square Garden en fusion, où les drapeaux ukrainiens flottent en nombre dans les travées. À la fin du combat, il dédie son succès à son peuple, et ouvre son cœur, comme une déclaration d'amour à la liberté, en reprenant une citation de Taras Shevchenko, auteur ukrainien du XIXe siècle dont les textes résonnent encore, aujourd'hui plus que jamais, comme un hymne à la lutte face à l'oppresseur : « Nous voulons la justice, et avec notre force collective, nous atteindrons et défendrons toujours la liberté. »

