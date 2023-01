Cyclisme: Julian Alaphilippe revanchard pour la saison 2023

Julian Alaphilippe. © AFP/Eric Lalmand

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au sortir d'une saison cauchemardesque, Julian Alaphilippe compte « remettre les pendules à l'heure » en 2023. « Je me sens bien, vraiment motivé, super content de commencer ma saison », souligne le double champion du monde 2020 et 2021, mardi 24 janvier, à la veille de sa rentrée au Challenge de Majorque en Espagne. « Je veux avant tout retrouver le plaisir, aller chercher les victoires et ne pas passer mon temps à courir après la forme, dit-il. L'année dernière, c'était devenu un cercle infernal, bien grossi pas les médias et certaines déclarations. J'en ai pris plein la tronche ». Alaphilippe aborde la nouvelle saison sans avec sérénité : « Cet hiver, j'ai vraiment déconnecté du monde du vélo. J'ai passé du temps avec ma petite famille pour me retrouver. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai plus le maillot arc-en-ciel ou parce que j'ai passé un bon hiver, mais je ne ressens aucune pression, je suis juste super motivé. »