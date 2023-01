Cyclisme: le Colombien Nairo Quintana toujours à la recherche d’une équipe

Nairo Quintana lors de la dernière étape du Tour de Frahnce le 20 septembre 2020 entre Mantes-la-Jolie et Paris AFP/Archives

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La convocation d'une conférence de presse avait alimenté les soupçons d'une annonce de retraite pour le coureur colombien Nairo Quintana, bientôt 33 ans, mais « le Condor des Andes » a au contraire réaffirmé mercredi 25 janvier sa volonté de poursuivre sa carrière. Disqualifié du Tour de France 2022 terminé à la 6e place et sans équipe depuis sa rupture de contrat avec la française Arkéa-Samsic, Nairo Quintana « continue » à se préparer pour « participer aux courses les plus importantes du monde ». Quintana a dit son intention de se rendre très prochainement en Europe « pour voir ce qui peut être fait » après avoir, dit-il, « parlé à certaines équipes mais la négociation n'a pas abouti ». Vainqueur du Giro 2014, de la Vuelta 2016, il n'a jamais réalisé son rêve de remporter le Tour de France. Il a dû se contenter de deux deuxièmes places en 2013, dès sa première participation, et 2015, d'une troisième place en 2016 et de trois victoires d'étape, déclenchant à chaque fois l'hystérie dans sa Colombie natale, pays passionné de vélo. S'il est le cycliste colombien le plus titré avec 51 succès, son compatriote Egan Bernal est le seul à avoir jamais gagné la Grande boucle, en 2019.