Tropicale Amissa Bongo: Jason Tesson double la mise et prend le Maillot jaune à Mouila

Déjà vainqueur de la 2e étape à Mitzic, le coureur français Jason Tesson a récidivé ce mercredi 25 janvier, en remportant au sprint la 3e étape qui arrivait à Mouila. Le voilà nouveau leader le la Tropicale Amissa Bongo.

La troisième étape de la Tropicale Amissa Bongo qui se disputait ce mercredi 25 janvier entre Lébamba et Mouila, dans le département du Louetsi-Wano, a été remportée par le Français Jason Tesson. Il s’était déjà imposé la veille, toujours au sprint.

Après 113 kilomètres de course, et de nombreuses tentatives d’échappées, le coureur de la formation TotalEnergies a été le plus rapide. Il a devancé le Danois Alexander Salby (Bingoal WB) et son équipier Geofrrey Soupe. Pour TotalEnergies, c’est une troisième victoire en trois jours. Le Marocain Achraf Ed Doghmy, premier coureur africain de l’étape, termine au pied du podium. Si Jason Tesson, 25 ans, a dû patienter avant d'intégrer le haut-niveau, il marque avec autorité ses débuts avec sa nouvelle formation. La saison dernière, il avait remporté trois succès d'étapes : aux Quatre Jours de Dunkerque, au Tour du Poitou-Charentes et aux Boucles de la Mayenne.

Au classement général, c’est désormais Jason Tesson qui prend les commandes de l’édition 2023 de la Tropicale. Geofrrey Soupe et Cyril Barthe (Burgos BH) complètent ce podium 100% tricolore. Le premier coureur africain, Henok Mulueberhan (Érythrée) est à la quatrième place. Jeudi, le peloton abordera l’étape la plus longue de la semaine avec 190 kilomètres au programme, entre Mouila et Lambaréné.

