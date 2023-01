Tropicale Amissa Bongo: l'Algérien Azzedine Lagab remporte la 4e étape

À 36 ans, le vétéran algérien, Azzedine Lagab, s’est imposé lors de la 4e étape du tour cycliste Amissa Bongo ce jeudi 26 janvier à Lambaréné.

Sur les bords de l'Ogooué à Lambaréné, l’Algérien Azzedine Lagab s’est s’imposé au sprint devant l'Érythréen Teshome Hagos. Les deux coureurs ont conservé quelques secondes d'avance sur le peloton après une longue échappée. L’arrivée à Lambaréné, l’étape la plus longue de l’édition 2023 avec un peu plus de 190 kilomètres, s’est jouée à la photo-finish pour la première victoire d’Azzedine Lagab dans l’histoire de la Tropicale. Le coureur de 36 ans a décroché un beau succès et mis fin à la série de victoires du Team TotalEnergies qui avait remporté les trois premières étapes.

Le Français Jason Tesson, vainqueur des étapes 2 et 3, est arrivé 3e, mais conserve le Maillot jaune du général. Un classement dominé par les Français qui s’octroient les quatre premières places, avec notamment trois coureurs de Team TotalEnergies (Tesson 1er, Soupe 2e, et Jeanniere 4e).

Vendredi 27 janvier, les coureurs s’attaquent à l’étape Kango-Angondje, longue de 130 kilomètres. Après un départ de Kango, les coureurs contourneront Libreville par le Nord pour arriver dans la commune d’Angondjé, théâtre des grands rendez-vous sportifs gabonais, avec l’équipe nationale de football et le Marathon de Libreville.

L'Algérien Azzedine Lagab (à droite) devance de quelques centimètres l'Érythréen Teshome Hagos à l'arrivée de la 4e étape de la Tropicale. © Tropicale Amissa Bongo

