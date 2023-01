Mondial de hand-ball: le Français Nikola Karabatic incertain pour la finale contre Danemark

Texte par : RFI Suivre

Le vétéran des Bleus Nikola Karabatic, blessé au pied gauche, demeure incertain pour la finale du Mondial de hand, dimanche à Stockholm contre le Danemark, en vue de laquelle le poignet droit d'Elohim Prandi « va un peu mieux », a indiqué samedi le sélectionneur Guillaume Gille. « Je ne peux pas savoir dans quel état sera mon pied. J'ai deux jours de plus pour essayer de récupérer et jouer cette finale », a déclaré à la presse Karabatic, qui dispute à 38 ans son dixième et dernier Mondial. L'arrière gauche figurait sur la feuille de match de la demi-finale contre la Suède vendredi (31-26) mais n'a pas joué. Il n'avait disputé que les vingt premières minutes du quart face à l'Allemagne (35-28) mercredi après avoir manqué les deux précédentes rencontres.