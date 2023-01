Mondial de handball: le Danemark domine la France et décroche son 3e sacre mondial consécutif

Dominateur, le Danemark s'est imposé avec la manière face à l'équipe de France (29-34), en finale du Championnat du monde de handball 2023, ce dimanche 29 janvier. Les Danois décrochent leur troisième sacre mondial, après leurs victoires en 2019 et 2021. Ils sont également les premiers dans l'histoire à remporter trois titres consécutifs dans la compétition.

Publicité Lire la suite

Un duel familier a fait trembler la Tele2 Arena de Stockholm, ce dimanche 29 janvier. Un rendez-vous devenu classique, entre des Français et Danois qui n'arrêtent plus de se croiser au sommet du handball mondial depuis une décennie. Un choc remporté tout en maîtrise par les Danois (29-34), qui n'ont jamais vraiment été inquiétés au cours de la rencontre.

Nikola Karabatic, la légende du handball français, faisait enfin son retour dans la composition de départ après avoir été préservé en demi-finale, suite à une blessure. Pas de quoi impressionner Niklas Landin, le gardien danois, qui a signé un excellent début de match en fermant son but à double tour face aux premiers tirs des Français, en souffrance et sans solutions dès l'entame (2-6, 7e). Impériaux, les Danois ont continué à martyriser la défense française pendant une bonne partie de la première période (10-14, 19e). Mais après un début de rencontre catastrophique, les Bleus ont su relever la tête et ajuster leur efficacité aux tirs pour revenir à un but de retard à la mi-temps (15-16).

Troisième titre mondial consécutif pour les Danois

Plus appliquée, l'équipe de France a égalisé dès le retour des vestiaires (17-17, 33e) pour la première fois de la rencontre. Mais toujours inconstants dans les phases défensives face à des Danois très efficaces, les Français ne sont jamais parvenus à mener au score face aux assauts adverses (23-25, 45e). Dominatrice en attaque et dictant son jeu jusqu'à la fin, l'équipe danoise n'a jamais plié et s'impose de belle manière face aux Bleus (29-34).

Déjà double champions du monde en titre, les Danois remportent le troisième sacre mondial de leur histoire et continuent sur leur lancée après leurs succès en 2019 et 2021. Ils deviennent la première équipe à décrocher trois titres mondiaux d'affilée. L'équipe de France, sextuple championne du monde (1995, 2001, 2009, 2011, 2015 et 2017) et l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition, devra attendre pour accrocher une septième étoile au maillot bleu.

Dans l'autre duel du jour, l'Espagne est venue à bout de la Suède (36-39) et décroche la troisième médaille de bronze de son histoire en Championnat du monde, après celles de 2011 et 2021.

FIN DU MATCH 🇫🇷 29 - 34 🇩🇰

Félicitations à l'équipe de France pour son parcours tout au long du mondial 👏

Les BLEUS sont vice-champions du monde ! 🥈

Merci à TOUS pour votre soutien pendant ces deux semaines de compétition intenses 💙🤍❤️

Nous sommes #BleuetFier 🇫🇷 pic.twitter.com/G3C45Pj2zb — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 29, 2023

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne