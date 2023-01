Open d'Australie: Djokovic mate Tsitsipas et égale le record de Nadal en Grand Chelem

TENNIS

Novak Djokovic est toujours le maître en Australie. Opposé en finale au Grec Stefanos Tsitsipas, dimanche 29 janvier, le Serbe s'est imposé en trois sets (6-3, 7-6 [4], 7-6 [3]). Le « Djoker » s'adjuge un dixième titre en dix finales disputées à Melbourne et revient à hauteur de l'Espagnol Rafael Nadal dans la course aux Grands Chelems, avec 22 sacres.

Le roi est de retour. Privé d'Open d'Australie l'an dernier après un bras de fer géopolitique et sanitaire en raison de son statut vaccinal, Novak Djokovic a pu disputer cette édition 2023, grâce à l'allégement des mesures dans le pays. Et, une fois de plus, il n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Le Serbe, titré pour la première fois ici en 2008 face au Français Jo-Wilfried Tsonga, a ajouté un dixième sacre australien à son immense palmarès.

Son adversaire en finale, Stefanos Tsitsipas, n'avait pas les faveurs des bookmakers. Le Grec, mené 10-2 dans ses confrontations directes avec son aîné, ne semblait pas en mesure d'enrayer la machine serbe. Et en effet, il n'a pas trouvé la bonne formule. L'ogre de Belgrade, qui est monté en puissance dans cette quinzaine, était trop fort.

Tsitsipas impuissant

Avec l'élimination du tenant du titre, Rafael Nadal, dès le deuxième tour, la course aux records était un peu plus relancée pour Novak Djokovic. S'il battait Stefanos Tsitsipas, il revenait à hauteur de l'Espagnol avec 22 sacres en Grand Chelem. Surmotivé, « Nole » est entré pied au plancher dans cette finale jouée dans la Rod Laver Arena

Sûr de lui, de sa force et de sa cuisse gauche, touchée au début du tournoi mais bien rétablie depuis, le numéro cinq mondial a dicté le jeu d'entrée et empoché la première manche avec autorité, en l'espace d'une grosse demi-heure. Un premier ascendant était pris, alors que dans les tribunes, les supporters grecs et serbes, venus en nombre – l'Australie compte beaucoup de ressortissants de ces deux pays –, donnaient de la voix.

D'abord bousculé, Stefanos Tsitsipas a réagi dans le deuxième set. L'Athénien a retrouvé du rythme et décoché de bien meilleurs coups. Résultat : les deux hommes ont fait jeu égal et la finale est apparue d'un coup plus équilibrée. Le numéro quatre mondial a même obtenu une balle de set, à 5-4 et 40-30 en sa faveur. Mais Novak Djokovic n'a pas cédé et a pris le dessus derrière au tie break.

Djokovic de retour sur le trône et à hauteur de Nadal

Avec un avantage de deux manches à zéro, le Serbe était sur la voie royale vers le titre. Il flottait dans l'air comme un parfum d'inéluctabilité quand, après une habituelle pause vestiaire, le « Djoker » est revenu sur le court. Stefanos Tsitsipas a eu beau mettre du cœur à l'ouvrage, son adversaire semblait toujours avoir dans la manche un coup pour garder la maîtrise des débats.

Finalement, trois sets auront suffi pour départager les deux hommes. Novak Djokovic s'est adjugé la dernière manche au tie break à nouveau. Moins à l'aise que sur terre battue, Tsitsipas s'est incliné pour sa deuxième finale en Grand Chelem, après avoir perdu à Roland-Garros en 2021 face à... Djokovic, déjà. Représentant de la nouvelle vague de la petite balle jaune, le Grec n'est pas encore assez fort pour vaincre la légende serbe.

C'est jour de fête pour Novak Djokovic, plus que jamais dans l'histoire du tennis et plus particulièrement de l'Open d'Australie. Avec ce dixième sacre, « Nole », 35 ans, va déloger Carlos Alcaraz de la première place mondiale lundi. Et le voilà donc fort de 22 sacres en Grand Chelem (10 à l'Open d'Australie, 7 à Wimbledon, 3 à l'US Open et 2 à Roland-Garros), comme son grand rival Rafael Nadal. On a déjà hâte d'être à Paris pour le prochain Roland-Garros, où l'un de ces deux géants prendra peut-être à nouveau l'avantage sur l'autre.

