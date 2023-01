Tropicale Amissa Bongo: Salby s'impose sur la dernière étape, le Français Geoffrey Soupe remporte le général

Le Danois Alexander Salby (Bingoal-WB) s'est imposé au sprint devant l’Érythréen Henok Mulubrhan et le Russe Sergei Rostovtsev lors de la dernière étape de la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo.

La dernière étape de la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo a été remportée ce dimanche 29 janvier par le Danois Alexander Salby (Bingoal-WB), qui a devancé l’Érythréen Henok Mulubrhan et le Russe Sergei Rostovtsev. Le Français Geoffrey Soupe (TotalEnergies), qui avait repris le Maillot jaune à l'issue de la 6e étape, sort vainqueur du classement général.

Nouvelle victoire au Gabon pour la Team TotalEnergies. À l'issue de la 7e et dernière étape de la Tropicale Amissa Bongo, ce dimanche 29 janvier, le Français Geoffrey Soupe a remporté le classement général de cette édition (20h18'16'') et le premier sacre de sa carrière sur la Tropicale. Il permet à son équipe de décrocher son 9e succès au total dans l'histoire de l'épreuve. Il était notamment sorti vainqueur de la première étape à Oyem, mais n'avait pas réussi à conserver longtemps le Maillot jaune avant de le reprendre le samedi 28 janvier, lors de l'avant-dernière étape dans les rues de Port-Gentil.

C'est le Danois Alexander Salby, de l'équipe belge Bingoal-WB, qui s'est imposé au terme de cette ultime étape (3h00’33’’) en devançant au sprint l’Érythréen Henok Mulubrhan et le Russe Sergei Rostovtsev lors de l'arrivée à Libreville. Le Français Lorrenzo Manzin (TotalEnergies), d'abord annoncé troisième de l'étape, est finalement descendu du podium au profit du Russe Sergei Rostovtsev (Beykoz) après la photo-finish.

Des coureurs africains en grande forme

Cette 16e édition marque également un record dans l'histoire de la Tropicale Amissa Bongo. Pour la première fois, quatre coureurs africains se classent dans le top 5 du classement final : l’Algérien Hamza Amari (2e), le Mauricien Christopher Rougier-Lagane (3e) et les Érythréens Natnael Berhane (4e) et Dawit Yemane (5e). Elle a aussi été la plus rapide de l'histoire de l'épreuve avec 44,471 km/h en moyenne, dépassant le record de 2019 qui culminait à une moyenne de 43,448 km/h.

