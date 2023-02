Foot: Raphaël Varane, champion du monde en 2018, prend sa retraite internationale

Le défenseur Raphaël Varane au cours d'une conférence de presse de l'équipe de France, le 16 novembre 2019 à Tirana AFP/Archives

Le défenseur central et vice-capitaine de l'équipe de France Raphaël Varane (93 sélections), champion du monde en 2018 et finaliste du Mondial 2022 au Qatar, a annoncé jeudi 2 février sa retraite internationale à 29 ans. « Cela fait plusieurs mois que j'y réfléchis et j'ai décidé que c'était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale », a écrit sur Instagram l'actuel joueur de Manchester United, figure des Bleus depuis 2013. Il aura été pendant une décennie un « leader » pour les Bleus et un « relais efficace » pour l'encadrement, a réagi le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, accueillant avec « émotion » le départ de Varane.