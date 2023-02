Judo: Romain Valadier-Picard, jeune homme pressé

Portrait

Romain Valadier-Picard, espoir du judo français, sera présent au Grand Slam de Paris-Bercy qui se déroule les 5 et 6 février. Il fait partie de la nouvelle génération de judokas français qui pourrait briller aux JO de Paris en 2024.

Publicité Lire la suite

À l’image d’un sauteur de haies, Romain Valadier-Picard passe les obstacles avec agilité. À 20 ans, le jeune homme semble surfer sur la vague qui pourrait l’emmener sur les tatamis de Paris 2024.

En 2022, encore junior, il avait fait ses premiers pas chez « les grands », en terminant troisième du Grand Slam de Budapest. Romain Valadier-Picard est aussi monté deux fois sur la troisième marche du podium chez les juniors en Championnats du monde. Il a remporté le titre de champion d’Europe.

« C’est la concurrence qui fait progresser »

Romain Valadier-Picard débute l’année 2023 avec un rendez-vous devant son public au Palais omnisport de Bercy, de quoi lui donner des ailes, lui qui combat dans la catégorie la plus légère chez les séniors. Déjà présent à Paris en 2021, il avait obtenu une médaille de bronze.

« Ce Grand Slam à Paris, c’est une opportunité pour moi de performer et de me donner à fond pour pouvoir être aux JO en France. Mais à mon âge, je sais que je peux aller chercher la qualification pour les Jeux de 2028 et même 2032. C’est mon objectif à long terme », affirme-t-il sereinement.

Chez les tricolores, la catégorie des moins de 60 kilos est très dense, et la concurrence particulièrement rude. Si cela est une chance pour la France, c’est un défi pour Romain Valadier-Picard, qui sait qu’une place aux Jeux s’arrache à prix d’or. « C’est la concurrence qui fait progresser », relativise celui qui doit continuer à se construire un physique, sans perdre ses qualités de déplacement et de vitesse. « J’ai toujours aimé gagner. J’ai vite gagné et ça me plaisait bien », se souvient sans prétention cet étudiant brillant, bac mention très bien en poche, qui allie sport haut niveau et études d’ingénieur.

Cette vie à cent à l’heure, où son agenda est aussi dense qu’un chanteur à succès en pleine tournée, Romain Valadier-Picard la voit comme une opportunité de se réaliser dans la vie. Il a commencé le judo à six ans. Depuis, la passion ne fait que croître.

Des sacrifices dans sa vie personnelle

« Durant le confinement du Covid-19, j’ai réalisé à quel point mon sport me manquait. Cela m’a permis de grandir dans ma façon d’aborder le judo. C’est à ce moment-là que j’ai compris que je voulais continuer, même si cela me demande des sacrifices dans ma vie personnelle », avoue celui aime rester dans son lit une bonne partie des dimanches pour récupérer de ces semaines folles, avec environ 25 heures d’entraînement par semaine et ses études.

Romain Valadier-Picard incarne le présent et l’avenir d’une catégorie en plein renouveau en France. « Il faut que j’arrive à poser mon judo, sans me précipiter. J’ai tendance à vouloir aller trop vite sous l’effet du stress, de la panique. Je dois faire la bonne attaque au bon moment, ne pas attaquer pour attaquer. Si j’arrive à passer ce palier, je passerai de bon judoka, à excellent », conclut ce jeune à la tête bien faite. Un objectif à portée d’ippon pour celui qui considère que chacun est maître de son propre destin.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne