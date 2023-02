Paris 2024: L'Estonie évoque un boycott si les Russes y participent

L'Estonie pourrait boycotter les Jeux olympiques de 2024 à Paris. © Michel Euler / AP

La Première ministre estonienne a laissé entendre vendredi 3 février que son pays pourrait boycotter les Jeux olympiques de 2024 à Paris si les athlètes russes et bélarusses étaient autorisés à y participer. « La participation d'athlètes russes et bélarusses est tout simplement mauvaise. Le boycott est donc la prochaine étape », a déclaré Kaja Kallas à la presse. Après avoir « recommandé » l'exclusion des Russes et Bélarusses il y a près d'un an, le CIO a entamé en décembre une série de consultations pour organiser leur retour, au nom de la « mission unificatrice » du sport, à condition qu'ils n'aient « pas activement soutenu la guerre en Ukraine ». Kiev a immédiatement accusé l'instance olympique de « promouvoir la guerre », et menacé de boycotter les Jeux de Paris si des Russes y participent. Moscou, de son côté, estime que toutes les restrictions doivent être levées et que les JO ne doivent pas être politisés.