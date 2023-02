Tournoi des Six Nations: favoris, les Bleus remettent leur titre en jeu

La France fait son entrée en lice dimanche 5 février contre l’Italie dans un Tournoi des Six Nations (4 février au 18 mars) qui reste un objectif à part entière pour les Bleus, à huit mois de « leur » Mondial qui se tiendra dans l’Hexagone du 8 septembre au 28 octobre.

Publicité Lire la suite

Sur le papier, l’affiche paraît déséquilibrée. L’Italie, une seule victoire dans le Six Nations depuis 2015 et bon dernier de l’édition 2022, accueille dimanche à Rome le XV de France, qui reste sur une série de 13 victoires consécutives. Mais gare au complexe de supériorité pour les Bleus qui bénéficient du statut de favori de la compétition.

« Pas de débat »

« Le rugby est un sport de combat, si on ne met pas l’intensité requise, on peut se faire surprendre. Si la France met son jeu en place, il n’y aura pas de débat face à l’Italie qui est une nation bien moins importante. Mais les Italiens déploient toujours beaucoup d’énergie contre les Français, attention au match piège », avertit Mathieu Blin, ancien talonneur du Stade Français et consultant sur Canal+, diffuseur du Top 14. Le message semble être passé dans les rangs français. « On a vu les matchs que les Italiens ont faits l'an dernier, ils se sont beaucoup améliorés : ce sera peut-être notre match le plus important, car on ne peut pas le perdre, il ne faut pas qu'on ait à regretter les points (perdus contre eux) à la fin », soulignait le deuxième ligne Paul Willemse, face à la presse.

Vainqueurs du Grand Chelem l’an dernier, les Bleus paraissent animés par leurs ambitions, affichées publiquement : conserver leur titre et enchaîner un deuxième sans faute – ce qui serait inédit dans le Six Nations - alors que se profile le mondial cet automne, disputé sur le sol français. « On est tous à 100% concentrés sur le Tournoi. On aura le temps de se concentrer sur la Coupe du monde après », prévenait, en conférence de presse, le demi de mêlée tricolore Antoine Dupont. Mathieu Blin abonde et souligne l'importance d'une telle compétition, même en année de Coupe du monde : « Le Six Nations est un tournoi historique et une référence dans l’hémisphère nord. C’est un objectif à part entière ».

Finale avant l'heure

Pour ce début de tournoi, les Français ont décidé de préparer en bloc le match d’ouverture contre l’Italie ainsi que celui contre l’Irlande, disputé lui aussi à l’extérieur une semaine après. Une finale avant l’heure contre l’autre grand épouvantail du tournoi. « L’Irlande, c'est le must de l’hémisphère nord et une étape obligatoire vers la victoire finale », présente Mathieu Blin.

Première nation mondiale, le XV de Trèfle a vécu une année 2022 extraordinaire, agrémentée de deux victoires historiques contre la Nouvelle-Zélande. Mais l'Irlande reste sur une défaite contre les Bleus (24-30), l’an dernier au Stade de France. Les coéquipiers de l'inusable capitaine Johnny Sexton seront donc revanchards samedi 11 février à Dublin et les Bleus y sont préparés, à l’image de Paul Willemse, le Montpelliérain d'origine sud-africaine : « On a déjà un œil sur l'Irlande, ce sera une rencontre contre les meilleurs du monde et ça va taper encore plus fort qu'avant (…) on s’attend à un match brutal ».

Un match brutal et décisif dans le parcours de l’équipe de France, qui peut porter sa série d’invincibilité à 18 rencontres à la fin du tournoi, à hauteur du record historique codétenu par les Anglais et les Néo-zélandais. Une performance qui placerait définitivement les hommes de Fabien Galthié en favoris de « leur » mondial, l’automne prochain.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne