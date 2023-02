Football: Al-Hilal et Al Ahly en demi-finales du Mondial des clubs

Les joueurs égyptiens d'Al Ahly après leur qualification en demi-finales du Mondial des clubs 2023. REUTERS - SUSANA VERA

Les clubs saoudien d'Al-Hilal et égyptien d'Al Ahly se sont qualifiés samedi pour les demi-finales du Mondial des clubs au Maroc. Au prochain tour, Al-Hilal sera opposé à l'équipe brésilienne de Flamengo mardi prochain à Tanger et Al Ahly au Real Madrid, le lendemain à Rabat. Flamengo et le Real entrent directement en lice au stade des demi-finales. Al-Hilal a éliminé le Wydad Casablanca, champion d'Afrique, 5 tirs au but à 4 à Rabat, après avoir arraché l'égalisation et la prolongation dans le temps additionnel de la seconde période (1-1). De son côté, Al Ahly s'est défait de l'équipe américaine des Seattle Sounders (1-0) à Tanger, avec un but tardif inscrit par le milieu de terrain Afsha (88e). Le jeune Musab Al Juwayr, âgé de 19 ans, a marqué le tir au but victorieux pour Al-Hilal, alors que Jalal Daoudi a manqué le sien pour Wydad. Le latéral droit marocain Ayoub El Amloud avait ouvert le score à la 52e minute, et le milieu de terrain saoudien Mohamed Kanno a égalisé dans le temps additionnel (90+4), trois minutes après l'exclusion du Marocain Yahya Jabrane. En prolongation, le buteur saoudien Mohamed Kanno a à son tour été exclu (94e).