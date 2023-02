Tournoi des Six nations: l'Irlande mate le pays de Galles pour le retour de Gatland

L'Irlandais Hugo Keenan en action devant le gallois Rio Dyer. Action Images via Reuters - PAUL CHILDS

Texte par : RFI Suivre

Malgré le retour de Warren Gatland à sa tête, le pays de Galles a été submergé par un début de match canon des Irlandais et s'est incliné (10-34, mi-temps: 3-27) chez lui pour le premier match du Tournoi des six nations 2023. Efficacité offensive et intransigence défensive, le XV du Trèfle a démontré lors du premier acte pourquoi il est un digne numéro un mondial du rugby face à des Gallois encore trahis par leur indiscipline.