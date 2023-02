Cyclisme: 12 et 15 ans de prison pour les braqueurs du Britannique Mark Cavendish

Британец Марк Кавендиш — первый на финише тринадцатого этапа ТДФ 9 июля 2021. REUTERS - BENOIT TESSIER

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Deux hommes ont été condamnés mardi 7 février à 12 et 15 ans de prison par la justice britannique pour un braquage au domicile de Mark Cavendish en 2021, lors duquel le cycliste britannique avait été menacé avec un couteau. Romario Henry, 31 ans, avaient nié les accusations mais a été déclaré coupable fin janvier et condamné à 15 ans de prison. Ali Sesay, 28 ans, avait lui admis le braquage et a été condamné à 12 ans de prison. Un troisième suspect avait lui été innocenté. Le braquage avait eu lieu le 27 novembre 2021. Selon l'accusation, l'épouse du cycliste, Peta Cavendish, avait entendu des voix masculines en provenance de la cuisine avant de se retrouver nez à nez avec les intrus à leur domicile, situé à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Londres. Ceux-ci avaient alors sauté sur le coureur de 37 ans, qui se remettait de plusieurs blessures dues à une chute, lui ordonnant de mettre hors service le système d'alarme dont il disposait. Les malfaiteurs étaient repartis avec des téléphones et deux montres d'une valeur totale de 700.000 livres sterling (795.000 euros), ainsi qu'une valise. Il s'agit d'un braquage « planifié, ciblé, orchestré et impitoyable visant un sportif de renommée internationale et sa femme », a déclaré le juge David Turner. Cavendish a remporté 34 victoires d'étapes sur le Tour de France, égalant le record d'Eddy Merckx, et a décroché une médaille d'argent sur piste aux Jeux olympiques de Rio en 2016. Le sprinteur, en quête d'une ultime victoire d'étape sur la Grande Boucle, a annoncé en janvier rejoindre l'équipe kazakhe Astana.