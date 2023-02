Ligue 1: le PSG a mandaté une société pour chercher un nouveau stade

Le Parc des Princes. AFP - ZAKARIA ABDELKAFI

Le Paris Saint-Germain, en conflit avec la mairie de Paris pour l'achat du Parc des Princes, a mandaté le société américaine Legends Hospitality pour étudier les possibilités d'un nouveau stade. Le club de football détenu par Qatar Sports Investments et la municipalité sont en désaccord profond sur la gestion de l'enceinte historique du club et s'affrontent notamment sur le terrain médiatique. Le club assure ne pas vouloir investir dans la rénovation et l'agrandissement du stade s'il n'en devient pas propriétaire et envisage de trouver refuge ailleurs. Parmi les hypothèses qui ont circulé figure la construction d'un nouveau stade sur le site de l'hippodrome de Saint-Cloud. Mais bâtir ex nihilo pourrait prendre une dizaine d'années. De son côté la mairie répète qu'elle n'est plus vendeuse, après avoir assuré que le prix d'achat proposé par le PSG était dérisoire, une quarantaine de millions d'euros contre un prix initialement espéré autour de 350 millions d’euros, selon différentes sources qui ne donnent pas toutes les mêmes chiffres.