Paris 2024: Anne Hidalgo ne veut pas d’athlètes russes tant qu'il y a la guerre en Ukraine

La position d'Anne Hidalgo a évolué depuis fin janvier sur la venue d'athlètes russes lors des JO de Paris 2024. REUTERS - BENOIT TESSIER

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Anne Hidalgo, la maire de Paris, ville hôte des Jeux olympiques de 2024, a décidé d'adopter la ligne dure prônée par Kiev en se disant favorable à l'exclusion pure et simple des sportifs russes « tant qu'il y a la guerre » en Ukraine. « C'est au CIO de décider », a rappelé Anne Hidalgo, dont la position a évolué depuis fin janvier, quand elle s'était dite favorable à leur participation « sous une bannière neutre », afin de ne pas « priver les athlètes de leur compétition ». Le dossier est politiquement inflammable, particulièrement dans le pays hôte: fin janvier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait exigé auprès de son homologue français Emmanuel Macron que les Russes soient d'ores et déjà bannis des prochains JO. Mais, près d'un an après le début de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, le Comité international olympique (CIO) a dessiné une feuille de route pour les réintégrer dans le sport mondial, jugeant qu'« aucun athlète ne devrait être interdit de compétition sur la seule base de son passeport ». Malgré les appels répétés de Kiev à bannir les sportifs russes, et bélarusses, des JO-2024, le CIO a ainsi déclaré « étudier » la possibilité de les autoriser à participer, sous bannière neutre. Emmanuel Macron, lui, ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet. Contacté mardi par l'AFP, ni l'Elysée ni le ministère des Sports, ni le CIO n'avait dans l'immédiat réagi à la nouvelle position de la maire de Paris.