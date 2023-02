Exclusion des athlètes russes des JO 2024: Emmanuel Macron donnera sa position « à l'été »

Emmanuel Macron. (Archives) AFP - SEBASTIEN NOGIER

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le président français Emmanuel Macron a affirmé jeudi 9 février avoir « parlé » avec Volodymyr Zelensky d'une possible exclusion des athlètes russes des Jeux olympiques de 2024 à Paris, réclamée par le président ukrainien, tout en précisant qu'il se prononcerait personnellement « à l'été ». Fin janvier, le président Zelensky a demandé à Emmanuel Macron que les Russes soient bannis des prochains JO (26 juillet-11 août 2024), en raison de l'invasion déclenchée il y a près d'un an par Moscou en Ukraine. Malgré les appels répétés de Kiev, le Comité international olympique (CIO) pousse désormais les fédérations internationales à envisager leur participation « sous bannière neutre ». Selon le président français, la position du CIO « ne couvre pas la période des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques qui se tiendront en France ». « C'est à l'été que nous aurons une clause de revoyure et que nous l'apprécierons en fonction des circonstances, et en fonction de ce qui se tient sur le terrain », a-t-il ajouté. Prié de donner sa position en tant que président du pays hôte, il a répondu: « Je vous le dirai au moment où il y a une clause de rendez-vous, je ne vais pas vous répondre aujourd'hui à une question ne qui se pose pas ».