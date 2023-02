Foot: un mercato hivernal record, avec plus d'1,5 milliard de dollars de dépenses

Le défenseur de Monaco, Benoît Badiashile, contrôle le ballon avant d'égaliser à 2-2 contre le Stade de Reims, à "Louis-II", le 23 août 2020 AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le mercato hivernal des transferts a battu des records de dépenses, avec 1,57 milliard de dollars (environ 1,46 milliard d'euros) injectés sur le marché au mois de janvier 2023, des montants jamais atteints dans le football selon les chiffres de la Fifa publiés jeudi 9 février. Dopé par les investissements des clubs anglais et notamment de Chelsea, particulièrement dépensier ces dernières semaines, le mercato a dépassé ses standards pré-Covid sur la période hivernale, avec des dépenses supérieures de 230 millions de dollars au précédent record, qui datait de janvier 2018. L'instance mondiale du football fait remarquer dans un communiqué que les clubs anglais ont représenté à eux seuls 57,3% du total des dépenses à l'échelle mondiale au mois de janvier, à hauteur de 898,6 millions de dollars (835 M EUR environ). La Fifa n'a pas présenté de bilan club par club, mais les recrutements mirobolants de Chelsea pour plus de 300 millions d'euros estimés cet hiver (Mykhailo Mudryk, Enzo Fernandez, Benoît Badiashile, Noni Madueke...) ont forcément gonflé les chiffres de l'Angleterre. La France est la deuxième nation la plus dépensière, avec 131,9 millions de dollars (122,5 M EUR) investis.