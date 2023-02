Tournoi des Six Nations: l’Irlandais Johnny Sexton attend les Bleus

Chef d'orchestre du jeu irlandais, l'ouvreur Johnny Sexton reçoit le XV de France qui se déplace à Dublin samedi 11 février pour affronter l'Irlande, première nation mondiale au classement World Rugby.

« Johnny est le plus grand compétiteur que vous n'ayez jamais vu, c'est un travailleur incroyablement acharné », disait volontiers le capitaine du XV du Trèfle Paul O'Connell lors du Mondial 2015. L’ancien pensionnaire du Racing-Métro, où il a passé deux années (2013-2015), a fixé l'âge de sa retraite à 38 ans, après le prochain Mondial, en France. En attendant, Johnny Sexton vit son 14e et dernier Tournoi des Six Nations, avant l’échéance de sa quatrième Coupe du monde à l’automne prochain.

Terminer en beauté avec le Mondial 2023

« Je suis ravi de pouvoir enfin le dire. J'ai tourné autour du pot pendant six mois, toujours réticent à parler du Mondial quand on n'est pas sûr d'y être », avait confié le joueur à l'annonce de sa décision, il y a presque un an. Vainqueur du Tournoi des Six Nations en 2014 et 2015 puis en 2018 avec le Grand Chelem, il reste un des acteurs incontournables du rugby irlandais. Ses qualités – jeu à la main ou au pied dans la distribution – ont fait de lui un choix incontestable pour le capitanat depuis le Mondial 2019.

« On a démarré un voyage il y a quatre ans et il se terminera cette année pour ce groupe. L'an prochain, ce sera un nouveau groupe, un nouveau cycle. On veut tout donner jusqu'à la dernière goutte et n'avoir aucun regret », a-t-il confié récemment. Et d’ajouter : « J'ai entendu parler de joueurs partis à la retraite en espérant que leur équipe fasse moins bien. C'est naturel, mais je veux être en mesure de me dire que j'ai fini (mon travail) et fait tout ce que je pouvais et, alors, je pourrai soutenir les gars. »

110 sélections au compteur

Le XV du Trèfle a commencé idéalement son Tournoi avec une victoire impressionnante à Cardiff face au Pays de Galles (10-34). Sexton, de retour après une fracture de la pommette, a quitté la pelouse après l’heure de jeu. L’homme aux 110 sélections sera-t-il forfait face aux Bleus ? Le sélectionneur irlandais Andy Farrell se veut rassurant. L'ouvreur irlandais est sorti touché à la jambe à la 65e minute après un choc avec Liam Williams. « Il devrait aller bien, il a eu une légère "jambe morte" », explique Farrell.

Samedi dernier, Johnny Sexton a encore inscrit douze points dans la victoire inaugurale au Pays de Galles, avec un jeu au pied remarquable (cinq tentatives réussies sur cinq tentées) dans une équipe qui a fait forte impression. « Je ne crois pas avoir jamais été aussi nerveux qu'avant ce match », a-t-il pourtant admis après la rencontre. Victime, début novembre, d'une béquille contre l'Afrique du Sud, l'ouvreur n'avait depuis joué que 63 minutes, lors d'un match entre sa province, le Leinster, et le Connacht, avant de sortir blessé à la pommette.

