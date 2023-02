En France, le sport en entreprise encore loin d'être généralisé

S'adonner à une activité physique ou sportive sur son lieu de travail reste peu répandu en France : seuls 13% des dirigeants d'entreprise ont pris des mesures à cet effet, selon une enquête publiée vendredi 10 février par le Medef et l'institut Toluna-Harris Interactive. Et seuls 11% des 400 dirigeants d'entreprises privées de 10 salariés et plus interrogés envisagent de mettre en place des aménagements dédiés, tandis que 76% ne prévoient pas de le faire à l'avenir. Si 92% des dirigeants et 93% des salariés considèrent que c'est « une bonne chose » ou « une très bonne chose » que l'entreprise « s'implique pour favoriser la pratique d'une activité physique ou sportive », 60% des dirigeants estiment que « ce n'est pas le rôle des entreprises d'inciter » à une telle pratique. Parmi les raisons qui rendent dissuasif le sport en entreprise pour les salariés, celle la plus fréquemment invoquée est pour 69% d'entre eux le fait de côtoyer des personnes qu'ils n'ont pas envie de voir en dehors du travail, devant le fait de réduire le temps de pause et de repos dont ils disposent dans leur journée, invoqué par 66% des sondés.