En RDC, le Stade des Martyrs non homologué par la CAF

Texte par : RFI Suivre

Un courrier de la Confédération africaine de football (CAF) a suscité jeudi 9 février une grande émotion en République démocratique du Congo. Le Stade des Martyrs de Kinshasa n'est plus autorisé à recevoir des matchs de haut niveau. À un mois de demi de la réception de la Mauritanie fin mars à l’occasion de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023, l’annonce fait désordre. Dans le courrier envoyé à la Fédération congolaise, la CAF pointe des insuffisances dans les tribunes, dans les vestiaires des joueurs et des arbitres, ainsi que dans les installations pour la presse. La CAF relève aussi un manque de sécurité autour de l'enceinte. La CAF pousse à la fermeture du Stade pour rénovation majeure et interdit son utilisation pour les matches internationaux. Cerise sur le gâteau, le Stade Kibassa-Maliba de Lubumbashi n’est toujours pas aux normes et ne pourra pas accueillir non plus cette rencontre. Seul le stade de Mazembe est validé par la CAF.