La présence d'athlètes russes à Paris serait un «signe de violence et d'impunité» selon Zelensky

Texte par : RFI Suivre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé vendredi 10 février l'éventualité d'une présence des athlètes russes aux Jeux olympiques de Paris 2024, ce qui serait selon lui un « signe de violence et d'impunité », y compris sous bannière neutre. « Tandis que la Russie tue et terrorise, les représentants de cet État terroriste n'ont pas leur place dans les compétitions sportives et olympiques », a déclaré M. Zelensky lors d'une réunion par visioconférence avec des ministres des Sports de plusieurs pays.