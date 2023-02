Mondial des clubs: le Real Madrid domine Al-Hilal (5-3) et remporte un 5e titre dans la compétition

Les joueurs du Real Madrid célèbrent leur victoire face à Al-Hilal (5-3) en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, le samedi 11 février 2023. © AFP / KHALED DESOUKI

Le Real Madrid s'est imposé face au club saoudien d'Al-Hilal (5-3) ce samedi 11 février, en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Face à des Saoudiens qui disputaient leur toute première finale, les joueurs de Carlo Ancelotti ont brillé en attaque grâce aux doublés de Vinícius Júnior (13e, 69e) et Federico Valverde (18e, 58e), ainsi qu'une réalisation du Ballon d'Or français Karim Benzema (54e). Al-Hilal a réalisé une performance convaincante en inscrivant trois buts grâce à Moussa Marega (26e) et Luciano Vietto (63e, 79e). Le club madrilène, déjà le plus titré de l'histoire de la compétition, ajoute une cinquième couronne mondiale à son palmarès après celles de 2014, 2016, 2017 et 2018, et décroche le 100e trophée de son histoire toutes compétitions confondues.