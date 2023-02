Tournoi des Six Nations: l'Irlande s'impose face à la France et met un terme à sa série d'invincibilité

Le XV de France s'est incliné face à l'Irlande (32-19), ce samedi 11 février à Dublin lors de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations 2023. Cette défaite signe le premier revers de l'équipe de France de rugby depuis juillet 2021 et met un terme à sa série record d'invincibilité de 14 victoires consécutives.

Le duel au sommet entre la France et l'Irlande promettait d'être intense et il n'a pas déçu. Les deux premières nations au classement du rugby mondial s'affrontaient ce samedi 11 février en ouverture de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations 2023, au cœur de l'Aviva Stadium de Dublin. Et la prestation affichée par cette équipe d'Irlande laisse peu de doute : à moins d'un faux pas, ils sont en première position pour s'adjuger la victoire finale.

La puissance de feu irlandaise a frappé d'entrée de jeu en début de rencontre, grâce à un essai de Hugo Keenan (9e), immédiatement transformé (7-3). Les Français ont répondu rapidement à cette ouverture du score suite à une superbe envolée de Damian Penaud (18e), bien transformée par Thomas Ramos (7-13). Mais les Irlandais ont vite repris le contrôle du match, après deux essais coup sur coup : d'abord par James Lowe (21e) puis par Finlay Bealham (27e) pour reprendre de l'avance sur les Bleus (19-13). Héroïques en défense mais malmenés, les Français ont conclu la première période en restant au contact du XV irlandais (22-16).

Des Bleus sans réussite offensive

Sur les talons des Irlandais à la mi-temps, le XV de France a débuté la seconde période en trombe, poussé par un Ethan Dumortier à l'origine de deux belles actions (45e, 50e) non récompensées. Plus offensifs, les Bleus ont multiplié les tentatives au pied pour percer une défense irlandaise très appliquée, sans succès. Après une pénalité transformée par Ross Byrne (60e, 25-16), les Français se voyaient obligés de marquer au moins deux essais en vingt minutes pour espérer remporter la rencontre.

Le drop réussi de Thomas Ramos (61e) a permis aux Bleus de retrouver l'écart au score de la mi-temps (25-19), qui aurait pu s'aggraver à plusieurs reprises sans la solidarité à toute épreuve déployée par les Français face aux assauts des joueurs irlandais. Mais malgré ses efforts, le verrou bleu a fini par céder pour la quatrième fois après une longue séquence adverse conclue par un essai de Garry Ringrose (72e), permettant à l'Irlande de s'envoler au score après transformation (32-19). Les dix dernières minutes de la rencontre, marquées par des tentatives trop brouillonnes du XV de France, ont logiquement validé la victoire des Irlandais dans ce choc.

Cette défaite à Dublin signe la fin de la série d'invincibilité des Bleus, qui culminait à 14 victoires consécutives depuis juillet 2021 et revers face à l'Australie (33-30). Le rêve d'un deuxième Grand Chelem d'affilée s'envole également, mais pas encore celui d'un nouveau titre dans le tournoi. Les Irlandais sont eux bien lancés pour succéder aux Français et s'affirment encore plus comme les favoris de ce Six Nations 2023.

