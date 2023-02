Ligue des champions: un Paris Saint-Germain fébrile face au Bayern Munich

Les joueurs du PSG, Neymar et Kylian Mbappé, après un but contre Maccabi Haïfa, le 14 septembre 2022. Le PSG gagne avec 3 buts contre 1.

À la veille d’affronter le Bayern Munich au Parc des Princes pour huitième aller le 14 février, le Paris Saint-Germain est dans une spirale négative, et son entraîneur Christophe Galtier sous pression.

Malgré la victoire du match aller (1-0) et l’ouverture du score de Kylian Mbappé au retour, le Paris-Saint-Germain avait été éliminé par le Real Madrid (3-1) en huitièmes de finale lors de la précédente saison. Les Parisiens avaient été renversés par trois buts de Karim Benzema. Une nouvelle désillusion pour le club parisien qui court après sa première Ligue des champions depuis l’arrivée du Qatar au capital et l’achat d’une succession de stars.

Quatre défaites concédées en à peine un mois

À la veille de recevoir le Bayern Munich pour le huitième aller, les Parisiens ne sont pas dans une confiance idéale. Samedi 11 février, la PSG a pris une claque à Monaco en Ligue 1 avec une défaite assez sévère (3-1). Ce fut la quatrième concédée en à peine un mois et demi pour le club de la capitale, toutes compétitions confondues, avec notamment l’élimination par Marseille en Coupe de France (1-2). Paris s'enfonce donc une nouvelle fois dans les doutes et la morosité.

« Si je n'étais pas inquiet, ce serait grave », n'a pas caché le coach Christophe Galtier à l'évocation de la Ligue des champions. « On doit évidemment moins parler et beaucoup travailler pour sortir un grand match contre le Bayern ». L'état de grâce est visiblement terminé pour Galtier. Arrivé à l’été 2022, l'ancien technicien lillois était censé incarner un changement de méthode, là où ses prédécesseurs avaient échoué. L'incapacité à battre le Benfica Lisbonne lors de la phase de poules, avait eu valeur d'avertissement pour lui et le PSG avec une deuxième place à la clé.

Galtier en danger, Mbappé en espoir

Malgré le marasme ambiant, le PSG a une lueur d'espoir avec l'indispensable Kylian Mbappé, blessé le 1er février et annoncé dans un premier temps indisponible pour trois semaines, qui s'est entraîné avec le groupe dimanche 12 février, selon plusieurs médias. Sera-t-il le sauveur de Galtier face aux Bavarois ? De plus, Messi et Verratti devraient retrouver leurs places face au Bayern. Car Neymar a été transparent tout au long du match face à Monaco, alors qu'il était censé être le leader du PSG sans Mbappé, Messi ni Verratti.

Dimanche 12 février, environ 200 à 300 supporters parisiens se sont rassemblés pacifiquement devant le Camp des Loges, centre d’entraînement du PSG, pour faire part de leur mécontentement.

La rencontre contre le Bayern en huitièmes de finale sera donc cruciale pour PSG et sans doute l'avenir de Galtier. Après avoir abandonné la défense à trois qui avait fait ses preuves en début de saison, l’entraîneur parisien entend s’appuyer dessus face aux Allemands, même si l’expérience n’a pas été très concluante contre Monaco.

